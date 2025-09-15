Mora vann med 6–3 mot Timrå J20

Benjamin Dahlén avgjorde för Mora

Fem mål för Mora utan svar

Hemmalaget Mora segrade i Smidjegrav Arena mot Timrå J20 i första matchen i U20 nationell norra. 6–3 (1–1, 4–0, 1–2) slutade matchen på lördagen.

Timrå J20:s tränare Andreas Molinder:

– Tuff premiär för oss. Vi har 1–1 efter första perioden men är ändå inte nöjd på vårt offensiva spel. Andra perioden dödar egentligen hela matchen när vi släpper in fyra mål och vi får aldrig stopp på blödningen. Inför sista så har vi egentligen bara ett mål och det är att ha något att bygga vidare på till nästa match. Vi vinner den. Vi måste lära oss av detta och bli bättre.

Mora–Timrå J20 – mål för mål

Första perioden var jämn. Timrå J20 inledde bäst och tog ledningen genom Alve Johansson efter 13.05, men Mora kvitterade genom Vincent Sandberg i slutet av perioden. I andra perioden var det Mora som dominerade och gick från 1–1 till 5–1 genom fyra snabba mål tidigt i perioden av Olle Carlsson, Joel Abrahamsson, Benjamin Dahlén och Romeo Edvardsen Sörensen. Timrå J20 reducerade dock till både 5–2 och 5–3 genom Edwin Annerstedt och Edwin Annerstedt i tredje perioden.

Mora kunde dock avgöra till 6–3 med 1.30 kvar av matchen genom Edvin Sohlberg.

Edvin Sohlberg gjorde ett mål för Mora och spelade dessutom fram till två mål.

Mora tog hem lagens senaste möte med 4–0 i Smidjegrav Arena.

I nästa match, söndag 14 september, har Mora Brynäs hemma i Smidjegrav Arena 12.00, medan Timrå J20 spelar borta mot Leksand 11.00.

Mora–Timrå J20 6–3 (1–1, 4–0, 1–2)

U20 nationell norra, Smidjegrav Arena

Första perioden: 0–1 (13.05) Alve Johansson (Olle Därth, Elias Hedlund), 1–1 (18.57) Vincent Sandberg (Anton Olsson, Hugo Jackson).

Andra perioden: 2–1 (25.56) Olle Carlsson (Benjamin Dahlén, Edvin Sohlberg), 3–1 (27.43) Joel Abrahamsson (Colin Wetterberg), 4–1 (28.54) Benjamin Dahlén (Edvin Sohlberg, Olle Carlsson), 5–1 (29.46) Romeo Edvardsen Sörensen (Oliwer Karlsson).

Tredje perioden: 5–2 (45.11) Edwin Annerstedt (Felix Wallman), 5–3 (52.25) Edwin Annerstedt (Elias Hedlund, Emil Stadin), 6–3 (58.30) Edvin Sohlberg (Jack Bodin).

Nästa match:

Mora: Brynäs IF, hemma, 14 september

Timrå J20: Leksand, borta, 14 september