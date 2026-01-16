Mora vann i förlängningen mot Almtuna

Mora vann med 4–3 efter förlängning

Moras sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Connor Maceachern avgjorde för Mora

Moras väg till seger mot Almtuna hemma i hockeyallsvenskan blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde Mora avgöra till 4–3 (1–2, 1–1, 1–0, 1–0) och ta bonuspoängen. Stor matchhjälte i förlängningen blev Connor Maceachern som stod för det avgörande målet.

Det här innebär att Mora nu har fyra segrar i följd i hockeyallsvenskan.

Mora–Almtuna – mål för mål

Almtuna tog ledningen i början av första perioden genom Lucas Stockselius.

Mora kvitterade till 1–1 genom Romeo Edvardsen Sörensen efter 9.34.

Efter 12.01 i matchen gjorde Almtuna 1–2 genom Mikkel Øby Olsen.

Efter 4.47 i andra perioden slog Charlie Forslund till på pass av Melvin Wersäll och gjorde 1–3. Moras Arvid Degerstedt gjorde 2–3 efter 10.09 på pass av Victor Engebråten Kopperstad och Connor Maceachern.

9.03 in i tredje perioden satte Kristoffer Gunnarsson pucken framspelad av Connor Maceachern och Arvid Degerstedt och kvitterade.

I förlängningen tog det 1.54 innan Mora också avgjorde till 4–3. Stor matchhjälte blev Connor Maceachern, på pass av Arvid Degerstedt och Marcus Karlström.

Connor Maceachern och Arvid Degerstedt gjorde ett mål och två assist var för Mora.

Mora har fyra segrar och en förlust och 16–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Almtuna har två vinster och tre förluster och 14–18 i målskillnad.

Det här betyder att Mora ligger kvar på sjunde plats i tabellen och Almtuna på elfte plats.

I nästa omgång har Mora Kalmar borta i Hatstore Arena, måndag 19 januari 19.00. Almtuna spelar borta mot Troja-Ljungby onsdag 21 januari 19.00.

Mora–Almtuna 4–3 (1–2, 1–1, 1–0, 1–0)

Hockeyallsvenskan, Wibe Arena

Första perioden: 0–1 (3.31) Lucas Stockselius (Liam Danielsson, Eric Bürger), 1–1 (9.34) Romeo Edvardsen Sörensen (Tim Thomsson, Filip Björkman), 1–2 (12.01) Mikkel Øby Olsen (Lucas Stockselius, Liam Danielsson).

Andra perioden: 1–3 (24.47) Charlie Forslund (Melvin Wersäll), 2–3 (30.09) Arvid Degerstedt (Victor Engebråten Kopperstad, Connor Maceachern).

Tredje perioden: 3–3 (49.03) Kristoffer Gunnarsson (Connor Maceachern, Arvid Degerstedt).

Förlängning: 4–3 (61.54) Connor Maceachern (Arvid Degerstedt, Marcus Karlström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mora: 4-0-1

Almtuna: 2-1-2

Nästa match:

Mora: Kalmar HC, borta, 19 januari 19.00

Almtuna: IF Troja-Ljungby, borta, 21 januari 19.00