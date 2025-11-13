Mora toppar tabellen efter seger mot Leksand

Mora-seger med 7–5 mot Leksand

Moras nionde seger på de senaste tio matcherna

Romeo Edvardsen Sörensen tvåmålsskytt för Mora

Mora är ny serieledare i U20 nationell norra efter vändning och hemmaseger med 7–5 (0–3, 3–2, 4–0) mot Leksand. Mora leder serien tre poäng före Brynäs som dock har två matcher mindre spelade. Leksand ligger på fjärde plats i tabellen.

Därmed har Mora vunnit fem matcher i rad i U20 nationell norra och har sex raka segrar på hemmaplan.

Charlie Forslund bakom Moras avgörande

Leksand var starkast i första perioden. Laget vann perioden klart med 3–0.

Mora hade greppet över spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 3–2 och ställningen efter två perioder var 3–5.

Mora vände på dock matchen när laget gjorde fyra raka mål och gick från 3–5 till 7–5 i tredje perioden. 6–5-målet kom med bara 0.25 kvar att spela genom Charlie Forslund. Och med 1 sekunder kvar att spela kom också 7–5 genom Romeo Edvardsen Sörensen.

Moras Romeo Edvardsen Sörensen stod för två mål och tre assists och Olle Carlsson gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål. August Lissel gjorde tre mål och en assist för Leksand.

Säsongens första möte lagen emellan vann Mora med 4–3 efter förlängning .

I nästa match, lördag 22 november möter Mora Björklöven borta 17.00 medan Leksand spelar borta mot Modo Hockey U20 12.00.

Mora–Leksand 7–5 (0–3, 3–2, 4–0)

U20 nationell norra, Wibe Arena

Första perioden: 0–1 (0.35) Gustav Svedlund (August Lissel, Zaki Crookes), 0–2 (14.40) August Lissel (Zaki Crookes), 0–3 (18.36) August Lissel (Rocky Langvardt, Måns Dufva).

Andra perioden: 1–3 (23.57) Olle Carlsson (Romeo Edvardsen Sörensen, Victor Engebråten Kopperstad), 2–3 (30.59) Vincent Sandberg (Romeo Edvardsen Sörensen, Viktor Kansell), 2–4 (33.00) Pax Kleffner (Adam Andersson, Adam Lorentzi), 3–4 (34.36) Romeo Edvardsen Sörensen (Victor Engebråten Kopperstad, Olle Carlsson), 3–5 (39.28) August Lissel.

Tredje perioden: 4–5 (45.23) Colin Wetterberg (Olle Carlsson, Romeo Edvardsen Sörensen), 5–5 (49.11) Edvin Sohlberg (Lukas Åman, Vincent Sandberg), 6–5 (59.35) Charlie Forslund (Colin Wetterberg), 7–5 (59.59) Romeo Edvardsen Sörensen.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mora: 5-0-0

Leksand: 1-1-3

Nästa match:

Mora: IF Björklöven, borta, 22 november

Leksand: Modo Hockey, borta, 22 november