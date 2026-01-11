Mora nollade Skellefteå AIK U20 och vann med 3–0

Mora segrade – 3–0 mot Skellefteå AIK U20

Moras fjärde seger på de senaste fem matcherna

Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen med två mål för Mora

Mora vann på hemmaplan mot Skellefteå AIK U20 i U20 nationell norra. Den målsnåla matchen slutade med en klar seger för Mora, 3–0 (0–0, 3–0, 0–0).

Segern var Moras fjärde på de senaste fem matcherna.

Moras Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen tvåmålsskytt

Den första perioden slutade mållös.

Mora stod för tre raka mål i andra perioden när laget gick upp till till 3–0. Mora tog därmed en klar seger.

Tredje perioden blev även den mållös och Mora höll i sin 3–0-ledning och vann.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa motstånd för Mora är Leksand. Lagen möts onsdag 14 januari 19.00 i Tegera Arena. Skellefteå AIK U20 tar sig an Björklöven hemma lördag 17 januari 12.00.

Mora–Skellefteå AIK U20 3–0 (0–0, 3–0, 0–0)

U20 nationell norra, Wibe Arena

Andra perioden: 1–0 (25.49) Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen (Anton Olsson, Romeo Edvardsen Sörensen), 2–0 (30.37) Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen (Romeo Edvardsen Sörensen, Victor Engebråten Kopperstad), 3–0 (39.59) Simon Ramberg (Edvin Sohlberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mora: 4-1-0

Skellefteå AIK U20: 1-0-4

Nästa match:

Mora: Leksand, borta, 14 januari 19.00

Skellefteå AIK U20: IF Björklöven, hemma, 17 januari 12.00