Montreals fina svit fortsätter mot Vancouver

Montreal segrade – 6–3 mot Vancouver

Montreals fjärde seger på de senaste fem matcherna

Alexandre Carrier gjorde två mål för Montreal

Montreal fortsätter att ha det lätt mot Vancouver i NHL. På tisdagen vann Montreal på nytt – den här gången med 6–3 (1–1, 2–2, 3–0) hemma i Bell Centre. Det var Montreals fjärde raka seger mot Vancouver.

Mike Matheson bakom Montreals avgörande

Vancouver tog ledningen efter 11.53 genom Elias Pettersson assisterad av Linus Karlsson och Filip Hronek. 1–1 kom efter 18.13 när Noah Dobson hittade rätt efter förarbete av Nick Suzuki och Nick Suzuki.

Efter 1.50 i andra perioden gjorde Vancouver 1–2 genom Evander Kane.

Alexandre Carrier gjorde att Montreal vände till underläget till ledning med 3–2 med två raka mål.

Vancouver kvitterade till 3–3 genom Max Sasson.

I tredje perioden var det Montreal som spelade bäst och gick från 3–3 till 6–3 genom mål av Mike Matheson, Juraj Slafkovsky och Oliver Kapanen.

Montreals Nick Suzuki hade tre assists, Juraj Slafkovsky stod för ett mål och två assists och Ivan Demidov hade tre assists.

När lagen möttes senast vann Montreal med 4–3.

På onsdag 14 januari 01.00 spelar Montreal borta mot Washington och Vancouver borta mot Ottawa.

Första perioden: 0–1 (11.53) Elias Pettersson (Linus Karlsson, Filip Hronek), 1–1 (18.13) Noah Dobson (Nick Suzuki, Nick Suzuki).

Andra perioden: 1–2 (21.50) Evander Kane (Aatu Räty), 2–2 (24.31) Alexandre Carrier (Nick Suzuki, Alexandre Texier), 3–2 (24.51) Alexandre Carrier (Juraj Slafkovsky, Ivan Demidov), 3–3 (29.42) Max Sasson (Drew O’Connor, Pierre-Olivier Joseph).

Tredje perioden: 4–3 (40.29) Mike Matheson (Cole Caufield, Alexandre Texier), 5–3 (41.07) Juraj Slafkovsky (Ivan Demidov, Lane Hutson), 6–3 (46.05) Oliver Kapanen (Ivan Demidov, Juraj Slafkovsky).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Montreal: 4-0-1

Vancouver: 0-1-4

