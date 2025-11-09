Montreal vann toppmötet mot Utah Mammoth med 6–2

Montreal segrade – 6–2 mot Utah Mammoth

Cole Caufield tvåmålsskytt för Montreal

Alex Newhook matchvinnare för Montreal

Montreal tog en stark seger på hemmaplan när man vann mot Utah Mammoth i NHL på söndagen med 6–2 (1–1, 2–1, 3–0). En viktig seger i toppen av tabellen.

Cole Caufield med två mål för Montreal

Första perioden var jämn. Utah Mammoth inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Kailer Yamamoto efter 3.09, men Montreal kvitterade genom Oliver Kapanen efter 14.56. Efter 6.12 i andra perioden gjorde Utah Mammoth 1–2 genom Lawson Crouse.

Cole Caufield och Alex Newhook låg sen bakom vändningen till 3–2 för Montreal. Även i tredje perioden var det Montreal som dominerade och gick från 3–2 till 6–2 genom mål av Cole Caufield, Kirby Dach och Nick Suzuki.

Lagen möts igen 27 november i Vivint Arena.

I nästa match möter Montreal Los Angeles hemma på onsdag 12 november 01.00. Utah Mammoth möter Ottawa måndag 10 november 01.00 borta.

Montreal–Utah Mammoth 6–2 (1–1, 2–1, 3–0)

NHL, Bell Centre

Första perioden: 0–1 (3.09) Kailer Yamamoto (Ian Cole, Kevin Stenlund), 1–1 (14.56) Oliver Kapanen (Ivan Demidov, Alexandre Carrier).

Andra perioden: 1–2 (26.12) Lawson Crouse (Michael Carcone, Jack McBain), 2–2 (26.53) Cole Caufield (Noah Dobson), 3–2 (33.22) Alex Newhook (Oliver Kapanen).

Tredje perioden: 4–2 (53.35) Cole Caufield (Juraj Slafkovsky, Mike Matheson), 5–2 (59.27) Kirby Dach, (Alex Newhook).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Montreal: 3-2-0

Utah Mammoth: 1-0-4

Nästa match:

Montreal: Los Angeles Kings, hemma, 12 november

Utah Mammoth: Ottawa Senators, borta, 10 november