Montreal vann toppmötet borta mot Dallas

Montreal vann med 4–3 efter förlängning

Lane Hutson matchvinnare för Montreal

Femte raka förlusten för Dallas

Två topplag möttes i NHL under söndagen när Dallas tog emot tredjeplacerade Montreal. Montreal vann matchen med 4–3 (1–1, 2–1, 0–1, 1–0) efter förlängning.

Segermålet för Montreal stod Lane Hutson för 4.00 in i förlängningen.

Senast lagen möttes tog Dallas en storseger med 7–0, men den här gången var det Montreal som var starkare.

Dallas–Montreal – mål för mål

Brendan Gallagher gav gästerna Montreal ledningen efter åtta minuters spel efter förarbete av Phillip Danault och Alexandre Carrier.

Efter 13.53 kvitterade Dallas när Mavrik Bourque fick träff med assist av Jason Robertson och Roope Hintz.

Dallas gjorde 2–1 genom Wyatt Johnston efter 10.14 i andra perioden.

Därefter fixade Montreals Juraj Slafkovsky och Oliver Kapanen att laget vände underläge till ledning med 2–3.

11.07 in i tredje perioden nätade Dallas Wyatt Johnston på nytt och kvitterade.

Matchvinnare för bortalaget Montreal 4.00 in i förlängningen blev Lane Hutson med det avgörande förlängningsmålet.

I nästa match möter Dallas Carolina borta på onsdag 7 januari 01.00. Montreal möter Calgary torsdag 8 januari 01.30 hemma.

Dallas–Montreal 3–4 (1–1, 1–2, 1–0, 0–1)

NHL, American Airlines Center

Första perioden: 0–1 (8.42) Brendan Gallagher (Phillip Danault, Alexandre Carrier), 1–1 (13.53) Mavrik Bourque (Jason Robertson, Roope Hintz).

Andra perioden: 2–1 (30.14) Wyatt Johnston (Mikko Rantanen, Thomas Harley), 2–2 (31.59) Oliver Kapanen (Ivan Demidov, Juraj Slafkovsky), 2–3 (38.39) Juraj Slafkovsky (Nick Suzuki, Lane Hutson).

Tredje perioden: 3–3 (51.07) Wyatt Johnston.

Förlängning: 3–4 (64.00) Lane Hutson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Dallas: 0-3-2

Montreal: 3-1-1

Nästa match:

Dallas: Carolina Hurricanes, borta, 7 januari 01.00

Montreal: Calgary Flames, hemma, 8 januari 01.30