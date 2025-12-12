Montreal vann mot Pittsburgh

Montreal segrade – 4–2 mot Pittsburgh

Cole Caufield matchvinnare för Montreal

Tredje raka nederlaget för Pittsburgh

Montreal tog hem segern på bortaplan mot Pittsburgh i NHL. 2–4 (0–1, 0–2, 2–1) slutade matchen på fredagen.

Segern var ett skönt trendbrott för Montreal som hade 6 raka förluster mot Pittsburgh inför fredagens match.

NY Rangers nästa för Montreal

Alexandre Texier gjorde 1–0 till Montreal efter bara 2.54.

Efter 4.39 i andra perioden nätade Brendan Gallagher framspelad av Lane Hutson och Juraj Slafkovsky och gjorde 0–2.

Cole Caufield gjorde dessutom 0–3 efter 10.16 på pass av Nick Suzuki och Lane Hutson.

Pittsburgh reducerade dock till 1–3 genom Bryan Rust tidigt i tredje perioden av perioden.

Efter 0.53 ökade Montreal på till 1–4 genom Oliver Kapanen.

Erik Karlsson reducerade förvisso men närmare än 2–4 kom inte Pittsburgh. Montreal tog därmed en säker seger.

Pittsburgh har två vinster och tre förluster och 16–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Montreal har tre vinster och två förluster och 13–15 i målskillnad.

I nästa omgång har Pittsburgh San Jose hemma i PPG Paints Arena, lördag 13 december 21.00. Montreal spelar borta mot NY Rangers söndag 14 december 01.00.

Pittsburgh–Montreal 2–4 (0–1, 0–2, 2–1)

NHL, PPG Paints Arena

Första perioden: 0–1 (2.54) Alexandre Texier.

Andra perioden: 0–2 (24.39) Brendan Gallagher (Lane Hutson, Juraj Slafkovsky), 0–3 (30.16) Cole Caufield (Nick Suzuki, Lane Hutson).

Tredje perioden: 1–3 (40.42) Bryan Rust (Sidney Crosby, Thomas Novak), 1–4 (40.53) Oliver Kapanen (Juraj Slafkovsky, Ivan Demidov), 2–4 (55.13) Erik Karlsson (Kris Letang, Bryan Rust).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Pittsburgh: 2-2-1

Montreal: 3-0-2

Nästa match:

Pittsburgh: San Jose Sharks, hemma, 13 december 21.00

Montreal: New York Rangers, borta, 14 december 01.00