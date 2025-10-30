Mölndal ny serieledare efter seger mot Härryda

Mölndal segrade – 12–3 mot Härryda

Mölndals nionde seger på de senaste tio matcherna

Leo Dal Pozzo fyramålsskytt för Mölndal

Mölndal slog Härryda hemma med 12–3 (0–0, 5–1, 7–2) och är ny serieledare i U20 division 1 A syd herr efter elva spelade matcher, två poäng före Kållered. Kållered har dock två matcher mindre spelade. Härryda ligger på nionde plats i tabellen.

Det blev ett riktigt målfyrverkeri för Mölndals Leo Dal Pozzo, som stod för hela fyra mål i matchen.

I och med detta har Mölndal hela sex raka segrar i U20 division 1 A syd herr.

Den första perioden slutade mållös. Mölndal tog kommandot i andra perioden. Laget inledde målskyttet efter 3.59 genom Hampus Pedersen och gick upp till 3–0 innan Härryda svarade.

Innan perioden var över hade Mölndal ryckt åt sig ledningen med 5–1. Mölndal övertaget även i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.07 genom Hampus Pedersen och gick upp till 8–1 innan Härryda kom tillbaka och reducerade till 8–3.

Innan matchen var över hade Mölndal gjort hela 12–3.

Mölndal imponerar med fem segrar och 49–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Härryda har en vinst och fyra förluster och 28–46 i målskillnad.

Säsongens första möte lagen emellan vann IF Mölndal Hockey med 3–2.

Lördag 1 november möter Mölndal Hovås hemma 18.15 och Härryda möter Kållered hemma 16.30.

Mölndal–Härryda 12–3 (0–0, 5–1, 7–2)

U20 division 1 A syd herr, Åby Ishall

Andra perioden: 1–0 (23.59) Hampus Pedersen (Olof Edling), 2–0 (25.47) Olof Edling (Leo Dal Pozzo, Hampus Pedersen), 3–0 (28.06) Oscar Bjällmark (Sigge Odeen, Benjamin Eriksson), 3–1 (29.00) Ludwig Nordquist, 4–1 (33.25) Leo Dal Pozzo (William Mycock, Olof Edling), 5–1 (36.59) Leo Dal Pozzo (Hampus Pedersen, Olof Edling).

Tredje perioden: 6–1 (42.07) Hampus Pedersen (Olof Edling, Gustav Loid), 7–1 (44.48) Leo Dal Pozzo (Jack Arvidsson, Hampus Pedersen), 8–1 (45.08) Leo Dal Pozzo (Hampus Pedersen, Olof Edling), 8–2 (49.05) Ludvig Alvelin (Jonathan Samuelsson, Ludwig Nordquist), 8–3 (50.14) Jonathan Samuelsson (Ludvig Alvelin, Alexandru Hampel), 9–3 (52.26) Emanuel Rosello (William Mycock), 10–3 (53.17) Oscar Bjällmark (William Settergren, William Wätteräng), 11–3 (57.19) Jack Arvidsson (William Wätteräng, William Settergren), 12–3 (58.28) Olof Edling (Leo Dal Pozzo, Sigge Odeen).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mölndal: 5-0-0

Härryda: 1-0-4

Nästa match:

Mölndal: Hovås HC, hemma, 1 november

Härryda: Kållered, hemma, 1 november