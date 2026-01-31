Mölndal Hockey U20:s segerrad fortsätter efter 6–4 mot Boro/Vetlanda

Mölndal Hockey U20 vann med 6–4 mot Boro/Vetlanda

Mölndal Hockey U20:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Sigge Odeen matchvinnare för Mölndal Hockey U20

Mölndal Hockey U20 fortsätter starkt i U20 juniorettan syd herr. När laget mötte Boro/Vetlanda på bortaplan i Hydro Arena på lördagen kom ännu en seger. Laget vann med 6–4 (2–1, 1–0, 3–3). I och med detta har Mölndal Hockey U20 fyra segrar i rad.

Mörrums GoIS U20 nästa för Mölndal Hockey U20

Mölndal Hockey U20 tog ledningen i början av första perioden genom William Wätteräng.

Boro/Vetlanda gjorde 1–1 genom Wille Krafft-Hernegård efter 10.56.

Efter 19.52 i matchen gjorde Mölndal Hockey U20 1–2 genom Emanuel Rosello.

Efter 7.55 i andra perioden slog Olof Edling till framspelad av Hampus Pedersen och Emanuel Rosello och gjorde 1–3.

Mölndal Hockey U20 startade också tredje perioden vassast. Laget gick upp till en 1–5-ledning. Men Boro/Vetlanda svarade och gjorde 3–5.

Därefter var det dock Mölndal Hockey U20 som avgjorde. Laget gjorde 3–6 med åtta minuter kvar att spela genom Filip Svensson. Boro/Vetlanda hann få in en reducering till och slutresultatet blev 4–6.

Mölndal Hockey U20:s Olof Edling stod för tre poäng, varav ett mål, Hampus Pedersen hade tre assists och Emanuel Rosello gjorde ett mål och två assist.

Säsongens första möte lagen emellan vann Boro/Vetlanda med 6–2.

I nästa match möter Boro/Vetlanda Vita Hästen J20 borta på tisdag 3 februari 19.40. Mölndal Hockey U20 möter Mörrums GoIS U20 onsdag 4 februari 19.30 hemma.

Boro/Vetlanda–Mölndal Hockey U20 4–6 (1–2, 0–1, 3–3)

U20 juniorettan syd herr, Hydro Arena

Första perioden: 0–1 (4.08) William Wätteräng (Hampus Pedersen, Oscar Bjällmark), 1–1 (10.56) Wille Krafft-Hernegård (Hugo Petersson), 1–2 (19.52) Emanuel Rosello (Olof Edling, Anton Moberg).

Andra perioden: 1–3 (27.55) Olof Edling (Hampus Pedersen, Emanuel Rosello).

Tredje perioden: 1–4 (42.55) Hugo Berg (Anton Moberg, Olof Edling), 1–5 (48.31) Sigge Odeen (Hampus Pedersen, Emanuel Rosello), 2–5 (48.39) Wille Krafft-Hernegård (Alwin Klein), 3–5 (50.56) Olle Karlsson, 3–6 (52.03) Filip Svensson, 4–6 (59.44) Seth Ståhlgren Uebel (Hugo Sollin, Hugo Petersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Boro/Vetlanda: 3-0-2

Mölndal Hockey U20: 4-0-1

Nästa match:

Boro/Vetlanda: HC Vita Hästen, borta, 3 februari 19.40

Mölndal Hockey U20: Mörrums GoIS IK, hemma, 4 februari 19.30