Mölndal besegrade Rönnäng och toppar nu tabellen

Seger för Mölndal med 9–1 mot Rönnäng

Mölndals sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Olof Edling med tre mål för Mölndal

Segern mot Rönnäng på bortaplan innebär att Mölndal nu är serieledare i U20 division 1 A syd herr, två poäng före Kållered. Kållered har dock två matcher mindre spelade. Mölndal vann med 9–1 (1–1, 3–0, 5–0). Rönnäng ligger på sjätte plats i tabellen.

Segern var Mölndals sjunde på de senaste åtta matcherna.

John Lindberg Segerholm blev matchvinnare

Första perioden var jämn. Mölndal inledde bäst och tog ledningen tidigt genom Olof Edling efter 3.53, men Rönnäng kvitterade genom John Hermansgård efter 16.26. I andra perioden var det Mölndal som spelade bäst och gick från 1–1 till 1–4 genom mål av John Lindberg Segerholm, Oscar Bjällmark och Olof Edling. Mölndal fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 9–1. Målen i sista perioden gjordes av Olof Edling, Wilton Hägglund, Benjamin Eriksson, William Wätteräng och Jack Arvidsson.

Olof Edling gjorde tre mål för Mölndal och ett assist, Emanuel Rosello hade fyra assists, Benjamin Eriksson stod för tre poäng, varav ett mål och William Wätteräng gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Lagen möts på nytt i Åby Ishall den 20 november.

Nästa motstånd för Rönnäng är Kållered. Lagen möts lördag 18 oktober 18.30 i Kållereds Ishall. Mölndal tar sig an Lerum borta tisdag 21 oktober 19.30.

Rönnäng–Mölndal 1–9 (1–1, 0–3, 0–5)

U20 division 1 A syd herr, Tjörns Ishall

Första perioden: 0–1 (3.53) Olof Edling (Benjamin Eriksson, Emanuel Rosello), 1–1 (16.26) John Hermansgård (Lucas Flyckt, Victor Ivarsson).

Andra perioden: 1–2 (25.31) John Lindberg Segerholm (Wilton Hägglund, Ville Sandgren), 1–3 (29.08) Oscar Bjällmark (William Wätteräng, Gustav Loid), 1–4 (32.49) Olof Edling (Anton Moberg, Emanuel Rosello).

Tredje perioden: 1–5 (43.50) Benjamin Eriksson (William Wätteräng), 1–6 (45.07) Jack Arvidsson (Gustav Loid, John Lindberg Segerholm), 1–7 (48.05) Olof Edling (Anton Moberg, Emanuel Rosello), 1–8 (57.23) Wilton Hägglund (Olof Edling, Emanuel Rosello), 1–9 (58.55) William Wätteräng (Benjamin Eriksson, Jack Arvidsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rönnäng: 1-0-4

Mölndal: 4-0-1

Nästa match:

Rönnäng: Kållered, borta, 18 oktober

Mölndal: Lerums BK, borta, 21 oktober