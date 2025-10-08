Mölndal avgjorde i straffläggningen hemma mot Hisingen

Mölndal-seger med 5–4 efter straffar

Mölndals femte seger på de senaste sex matcherna

William Settergren matchvinnare för Mölndal

Det blev en riktigt tajt match när Mölndal tog emot Hisingen i U20 division 1 A syd herr. Matchen avgjordes först efter straffar där Mölndal var starkast. Slutresultatet blev 5–4 (2–2, 1–1, 1–1, 0–0, 1–0). William Settergren blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Segern var Mölndals femte på de senaste sex matcherna.

Mölndal–Hisingen – mål för mål

Hisingen tog ledningen i början av första perioden genom Joakim Tornberg.

Mölndal gjorde 1–1 genom Hampus Pedersen tidigt i matchen.

Efter 5.18 gjorde Hisingen 1–2 genom Noah Fredriksson.

Mölndal gjorde 2–2 genom Olof Edling efter 12.09. Hisingen tog ledningen på nytt genom Theo Almqvist efter 11.31 i andra perioden.

Mölndal gjorde 3–3 genom Olof Edling efter 12.31 av perioden. Hisingen gjorde 3–4 genom Olof Lagerlöf efter 5.10 i tredje perioden.

Mölndal gjorde 4–4 genom Hampus Pedersen efter 7.29 av perioden. I straffläggningen var det Mölndal som avgjorde till 5–4. Den avgörande straffen stod William Settergren för.

Olof Edling och Hampus Pedersen gjorde två mål och två assist var för Mölndal.

Båda lagen har nu fyra segrar och en förlust på de senaste fem matcherna, Mölndal med 22–13 och Hisingen med 47–17 i målskillnad. Det här var Mölndals andra uddamålsseger den här säsongen.

Mölndal ligger på andra plats i tabellen efter matchen medan Hisingen ligger på tredje plats.

Den 13 november spelar lagen mot varandra på nytt, i Tuve Ishall.

Mölndal tar sig an Varberg i nästa match hemma lördag 11 oktober 17.10. Hisingen möter samma dag 14.30 Rönnäng hemma.

Mölndal–Hisingen 5–4 (2–2, 1–1, 1–1, 0–0, 1–0)

U20 division 1 A syd herr, Åby Ishall

Första perioden: 0–1 (1.12) Joakim Tornberg (Joel Lundqvist), 1–1 (4.19) Hampus Pedersen (Olof Edling), 1–2 (5.18) Noah Fredriksson (Theo Almqvist), 2–2 (12.09) Olof Edling (Hampus Pedersen, Ville Sandgren).

Andra perioden: 2–3 (31.31) Theo Almqvist (Joakim Tornberg, Joel Lundqvist), 3–3 (32.31) Olof Edling (Emanuel Rosello, Hampus Pedersen).

Tredje perioden: 3–4 (45.10) Olof Lagerlöf, 4–4 (47.29) Hampus Pedersen (Olof Edling).

Straffar: 5–4 (65.00) William Settergren.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mölndal: 4-0-1

Hisingen: 4-1-0

Nästa match:

Mölndal: Varberg HK, hemma, 11 oktober

Hisingen: Rönnängs IK, hemma, 11 oktober