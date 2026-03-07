Modo Hockey U20 för starka – Mora föll i förlängningen

Modo Hockey U20 vann med 4–3 efter förlängning

Modo Hockey U20:s femte seger på de senaste sex matcherna

John Hägglöf avgjorde för Modo Hockey U20

Mora fick bara med sig en poäng borta mot Modo Hockey U20 i U20 nationell norra. Först i förlängningen kunde hemmalaget avgöra till 4–3 (2–2, 0–0, 1–1, 1–0).

John Hägglöf slog till efter bara 57 sekunder i förlängningen och blev matchhjälte med sitt 4–3-mål.

Segern var Modo Hockey U20:s femte på de senaste sex matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.

Leksand nästa för Modo Hockey U20

Mora tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2 inom loppet av knappt sex minuter.

Modo Hockey U20 reducerade och kvitterade till 2–2 genom Milan Sundström och Felix Wassberg.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

5.07 in i tredje perioden nätade Moras Benjamin Dahlén framspelad av Colin Wetterberg och Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen och gav laget ledningen. 13.23 in i perioden fick Sebastian Peter utdelning på pass av Milan Sundström och Gustav Dahlin och kvitterade.

Matchvinnare för hemmalaget Modo Hockey U20 blev John Hägglöf som 57 sekunder in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet.

Modo Hockey U20:s Milan Sundström stod för ett mål och två assists.

Med en omgång kvar är Modo Hockey U20 på femte plats i tabellen medan Mora är på tredje plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Modo Hockey har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Mora vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Söndag 8 mars möter Modo Hockey U20 Leksand hemma 11.00 och Mora möter Björklöven borta 12.00.

Modo Hockey U20–Mora 4–3 (2–2, 0–0, 1–1, 1–0)

U20 nationell norra, Bjästa Ishall

Första perioden: 0–1 (10.32) Colin Wetterberg (Jack Bodin), 0–2 (16.17) Edvin Sohlberg (Lukas Åman, Simon Ramberg), 1–2 (18.07) Milan Sundström (Gustav Dahlin), 2–2 (18.26) Felix Wassberg (Sebastian Peter).

Tredje perioden: 2–3 (45.07) Benjamin Dahlén (Colin Wetterberg, Lukas Nikolaj Pettersen-Finckenhagen), 3–3 (53.23) Sebastian Peter (Milan Sundström, Gustav Dahlin).

Förlängning: 4–3 (60.57) John Hägglöf (Milan Sundström, Malcom Gästrin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey U20: 4-0-1

Mora: 2-2-1

Nästa match:

Modo Hockey U20: Leksand, hemma, 8 mars 11.00

Mora: IF Björklöven, borta, 8 mars 12.00