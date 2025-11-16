Modo Hockey U20 vann efter förlängning mot Luleå

Modo Hockey U20 vann med 5–4 efter förlängning

Alex Zalesak avgjorde för Modo Hockey U20

Andra raka segern för Modo Hockey U20

Modo Hockey U20:s väg till seger mot Luleå hemma i U20 nationell norra blev allt annat än enkel. Först i förlängningen kunde hemmalaget avgöra till 5–4 (2–0, 2–3, 0–1, 1–0) och ta bonuspoängen. Stor matchhjälte i förlängningen blev Alex Zalesak som stod för det avgörande målet.

Modo Hockey U20–Luleå – mål för mål

Efter nio minuters spel gjorde Modo Hockey U20 1–0.

Efter 17.25 gjorde laget 2–0 när Viggo Lundström hittade rätt assisterad av Alex Zalesak och Felix Wassberg. Luleå förde spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 2–3 och ställningen efter två perioder var 4–3.

14.18 in i tredje perioden nätade Luleås Anton Nilsson framspelad av Oscar Landström och kvitterade. Stor matchhjälte för Modo Hockey U20 blev Alex Zalesak som 2.42 in i förlängningen satte det avgörande 5–4-målet.

Modo Hockey U20 har tre segrar och två förluster och 17–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Luleå har en vinst och fyra förluster och 10–14 i målskillnad. Det här var Modo Hockey U20:s andra uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Luleås fjärde uddamålsförlust.

För Modo Hockey U20 gör resultatet att man nu ligger på åttonde plats i tabellen medan Luleå är på sjunde plats.

Lagens första möte för säsongen vann Modo Hockey med 2–0.

I nästa match, lördag 22 november möter Modo Hockey U20 Leksand hemma i Hägglunds Arena 12.00 medan Luleå spelar borta mot Brynäs 11.00.

Modo Hockey U20–Luleå 5–4 (2–0, 2–3, 0–1, 1–0)

U20 nationell norra, Bjästa Ishall

Första perioden: 1–0 (9.37) Erik Häggblad, 2–0 (17.25) Viggo Lundström (Alex Zalesak, Felix Wassberg).

Andra perioden: 2–1 (23.16) Patrik Rusznyak (David Lövgren), 3–1 (27.50) Linus Morken, 3–2 (28.16) David Lövgren (Måns Josbrant), 3–3 (35.15) Lukas Kral (Anton Nilsson, Oscar Landström), 4–3 (36.06) Malcom Gästrin (Rasmus Ommedal Ohrstrand, Linus Morken).

Tredje perioden: 4–4 (54.18) Anton Nilsson (Oscar Landström).

Förlängning: 5–4 (62.42) Alex Zalesak.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey U20: 3-1-1

Luleå: 1-3-1

Nästa match:

Modo Hockey U20: Leksand, hemma, 22 november

Luleå: Brynäs IF, borta, 22 november