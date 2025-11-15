Modo Hockey U20 besegrade Skellefteå AIK U20 med 4–1

Seger för Modo Hockey U20 med 4–1 mot Skellefteå AIK U20

Rasmus Lindström Calland matchvinnare för Modo Hockey U20

Skellefteå AIK U20:s andra raka förlust

Hemmalaget Modo Hockey U20 tog hem de tre poängen efter seger mot Skellefteå AIK U20 i U20 nationell norra. 4–1 (3–1, 1–0, 0–0) slutade matchen på lördagen.

Luleå nästa för Modo Hockey U20

Modo Hockey U20 tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 9.38 genom Teodor Vettersand och gick upp till 2–0. Skellefteå AIK U20 kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Modo Hockey U20 dock ryckt åt sig ledningen med 3–1. Efter 11.51 i andra perioden slog Malcom Gästrin till på pass av Rasmus Lindström Calland och Theodor Knights och gjorde 4–1. I tredje perioden höll Modo Hockey U20 i sin 4–1-ledning och vann.

Modo Hockey U20:s Rasmus Lindström Calland stod för ett mål och två assists.

När lagen senast möttes vann Skellefteå med 4–2.

Modo Hockey U20 tar sig an Luleå i nästa match hemma söndag 16 november 13.00. Skellefteå AIK U20 möter Timrå U20 borta lördag 22 november 10.00.

Modo Hockey U20–Skellefteå AIK U20 4–1 (3–1, 1–0, 0–0)

U20 nationell norra, Hägglunds Arena

Första perioden: 1–0 (9.38) Teodor Vettersand (Rasmus Lindström Calland), 2–0 (12.21) Rasmus Lindström Calland (Teodor Vettersand, Malcom Gästrin), 2–1 (15.16) Zeb Lindgren (Felix Bergström, Vincent Wedin), 3–1 (17.18) Oliver Svensson (Elton Hermansson, Felix Wassberg).

Andra perioden: 4–1 (31.51) Malcom Gästrin (Rasmus Lindström Calland, Theodor Knights).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey U20: 2-1-2

Skellefteå AIK U20: 2-1-2

Nästa match:

Modo Hockey U20: Luleå HF, hemma, 16 november

Skellefteå AIK U20: Timrå, borta, 22 november