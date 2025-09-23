Modo Hockey U18 vände – med tre raka mål i andra perioden
- Modo Hockey U18 vann med 4–2 mot Timrå
- Kristian Hägglöf avgjorde för Modo Hockey U18
- Modo Hockey U18 nu sjunde, Timrå på fjärde plats
Bortalaget Timrå hade ledningen efter en period i matchen mot Modo Hockey U18. Men Modo Hockey U18 öste på rejält i andra perioden där laget gjorde tre raka mål. Till slut blev det hela 4–2 (0–1, 3–0, 1–1) i matchen i U18 regional norr herr.
Timrås tränare Martin Nilsson om matchen:
– En bra J18– match där vi dippar i tio minuter i andra perioden och där straffar de oss hårt. Många bra saker att bygga vidare på och även om vi inte lyckas kapitalisera på alla chanser i tredje.
Modo Hockey U18–Timrå – mål för mål
Timrå tog ledningen efter 13 minuters spel, genom Albin Klar på pass av Alvin Svanlund och Lucas Brauer. Modo Hockey U18 gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 0–1 till ledning med 3–1. Timrå reducerade dock till 3–2 genom William Sörbrand tidigt i tredje perioden av perioden.
Modo Hockey U18 kunde dock avgöra till 4–2 efter 11.32 i tredje perioden genom Gordon Palmgren.
Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Modo Hockey U18 med 4–1.
Modo Hockey U18 tar sig an Luleå i nästa match hemma söndag 28 september 16.00. Timrå möter Sundsvall borta tisdag 30 september 19.30.
Modo Hockey U18–Timrå 4–2 (0–1, 3–0, 1–1)
U18 regional norr herr, Hägglunds Arena
Första perioden: 0–1 (13.56) Albin Klar (Alvin Svanlund, Lucas Brauer).
Andra perioden: 1–1 (20.07) Malcom Gästrin (Milan Sundström, John Hägglöf), 2–1 (29.03) Melvin Nylén (Sam Kusuki, Oscar Eriksson), 3–1 (31.02) Kristian Hägglöf (Malcom Gästrin, Milan Sundström).
Tredje perioden: 3–2 (41.16) William Sörbrand (Edvin Norin), 4–2 (51.32) Gordon Palmgren.
Nästa match:
Modo Hockey U18: Luleå HF, hemma, 28 september
Timrå: IF Sundsvall Hockey, borta, 30 september
