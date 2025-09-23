Modo Hockey U18 vände – med tre raka mål i andra perioden

Modo Hockey U18 vann med 4–2 mot Timrå

Kristian Hägglöf avgjorde för Modo Hockey U18

Modo Hockey U18 nu sjunde, Timrå på fjärde plats

Bortalaget Timrå hade ledningen efter en period i matchen mot Modo Hockey U18. Men Modo Hockey U18 öste på rejält i andra perioden där laget gjorde tre raka mål. Till slut blev det hela 4–2 (0–1, 3–0, 1–1) i matchen i U18 regional norr herr.

Timrås tränare Martin Nilsson om matchen:

– En bra J18– match där vi dippar i tio minuter i andra perioden och där straffar de oss hårt. Många bra saker att bygga vidare på och även om vi inte lyckas kapitalisera på alla chanser i tredje.

Modo Hockey U18–Timrå – mål för mål

Timrå tog ledningen efter 13 minuters spel, genom Albin Klar på pass av Alvin Svanlund och Lucas Brauer. Modo Hockey U18 gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 0–1 till ledning med 3–1. Timrå reducerade dock till 3–2 genom William Sörbrand tidigt i tredje perioden av perioden.

Modo Hockey U18 kunde dock avgöra till 4–2 efter 11.32 i tredje perioden genom Gordon Palmgren.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Modo Hockey U18 med 4–1.

Modo Hockey U18 tar sig an Luleå i nästa match hemma söndag 28 september 16.00. Timrå möter Sundsvall borta tisdag 30 september 19.30.

Modo Hockey U18–Timrå 4–2 (0–1, 3–0, 1–1)

U18 regional norr herr, Hägglunds Arena

Första perioden: 0–1 (13.56) Albin Klar (Alvin Svanlund, Lucas Brauer).

Andra perioden: 1–1 (20.07) Malcom Gästrin (Milan Sundström, John Hägglöf), 2–1 (29.03) Melvin Nylén (Sam Kusuki, Oscar Eriksson), 3–1 (31.02) Kristian Hägglöf (Malcom Gästrin, Milan Sundström).

Tredje perioden: 3–2 (41.16) William Sörbrand (Edvin Norin), 4–2 (51.32) Gordon Palmgren.

Nästa match:

Modo Hockey U18: Luleå HF, hemma, 28 september

Timrå: IF Sundsvall Hockey, borta, 30 september