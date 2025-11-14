Modo Hockey tog hem segern mot HV 71 – Lovisa Engström matchvinnare

Modo Hockey vann med 5–2 mot HV 71

Modo Hockeys Lovisa Engström tvåmålsskytt

Maja Grundström matchvinnare för Modo Hockey

Modo Hockey besegrade HV 71 på bortaplan i fredagens match i SDHL. 2–5 (1–2, 1–1, 0–2) slutade matchen.

I och med detta har HV 71 fyra förluster i rad.

HV 71 tog ledningen i början av första perioden genom Emmi Rakkolainen.

Lovisa Engström och Justine Leanne Reyes gjorde att Modo Hockey vände till underläget till ledning med 1–2. Modo Hockey utökade ledningen genom Maja Grundström efter 2.10 i andra perioden.

HV 71 reducerade dock till 2–3 genom Thea Jørgensen efter 19.58 av perioden. Modo Hockey startade tredje perioden bäst och gick från 2–3 till 2–5 genom två snabba mål tidigt i perioden av Lovisa Engström och Alyssa Mcleod och avgjorde matchen.

Justine Leanne Reyes gjorde ett mål för Modo Hockey och två assist.

I nästa match möter HV 71 Brynäs hemma och Modo Hockey möter Frölunda HC borta. Båda matcherna spelas söndag 16 november 12.00.

HV 71–Modo Hockey 2–5 (1–2, 1–1, 0–2)

SDHL, Husqvarna Garden

Första perioden: 1–0 (3.27) Emmi Rakkolainen (Kennedy Bobyck), 1–1 (4.35) Lovisa Engström, 1–2 (15.38) Justine Leanne Reyes (Sarah Marchand, Alyssa Mcleod).

Andra perioden: 1–3 (22.10) Maja Grundström (Justine Leanne Reyes, Aoi Shiga), 2–3 (39.58) Thea Jørgensen (Kennedy Bobyck).

Tredje perioden: 2–4 (41.12) Lovisa Engström (Sarah Marchand, Justine Leanne Reyes), 2–5 (43.24) Alyssa Mcleod (Courtney Vorster).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

HV 71: 1-0-4

Modo Hockey: 3-0-2

Nästa match:

HV 71: Brynäs IF, hemma, 16 november

Modo Hockey: Frölunda HC, borta, 16 november