Modo Hockey nollade HV 71 – vann på hemmaplan

Modo Hockey segrade – 4–0 mot HV 71

Lovisa Engström tvåmålsskytt för Modo Hockey

Maja Grundström matchvinnare för Modo Hockey

Modo Hockey höll nollan på hemmaplan mot HV 71 i SDHL. Matchen slutade 4–0 (0–0, 1–0, 3–0).

– Efter den tuffa avslutningen på matchen igår var det kul att se tjejerna samlas igen och komma tillbaka hungriga idag. För varje period blev vi bättre och bättre och avslutade matchen bra i den sista perioden, kommenterade Modo Hockeys tränare Jared Cipparone.

Lovisa Engström med två mål för Modo Hockey

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. 16.10 in i andra perioden spräckte Modo Hockey nollan genom Maja Grundström assisterad av Moa Johannesson. Även i tredje perioden var det Modo Hockey som dominerade och gick från 1–0 till 4–0 genom två mål av Lovisa Engström och ett mål av Alyssa Mcleod tidigt i perioden.

Modo Hockey har tre segrar och två förluster och 13–10 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan HV 71 har en vinst och fyra förluster och 8–20 i målskillnad.

Modo Hockey ligger på femte plats i tabellen efter matchen medan HV 71 är på tionde och sista plats.

Torsdag 9 oktober 19.00 spelar Modo Hockey borta mot SDE. HV 71 möter Luleå hemma i Husqvarna Garden lördag 11 oktober 12.00.

Modo Hockey–HV 71 4–0 (0–0, 1–0, 3–0)

SDHL, Hägglunds Arena

Andra perioden: 1–0 (36.10) Maja Grundström (Moa Johannesson).

Tredje perioden: 2–0 (43.37) Lovisa Engström (Sarah Marchand, Vendula Pribylova), 3–0 (47.17) Lovisa Engström (Vendula Pribylova), 4–0 (48.28) Alyssa Mcleod (Wilma Sundin, Neena Brick).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey: 3-0-2

HV 71: 1-0-4

Nästa match:

Modo Hockey: SDE HF, borta, 9 oktober

HV 71: Luleå/MSSK, hemma, 11 oktober