Modo Hockey avgjorde i tredje perioden – vann mot Björklöven

Modo Hockey-seger med 3–1 mot Björklöven

Modo Hockeys fjärde seger på de senaste fem matcherna

Gerry Fitzgerald avgjorde för Modo Hockey

Modo Hockey vann matchen hemma mot Björklöven i hockeyallsvenskan. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Modo Hockey drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 3–1 (0–1, 1–0, 2–0).

Inför matchen hade Modo Hockey fyra raka förluster mot just Björklöven.

Modo Hockey hade förlorat de senaste fyra mötena mot Björklöven inför dagens möte.

Modo Hockey–Björklöven – mål för mål

Björklöven tog ledningen efter 18 minuter genom Gustav Possler på passning från Jacob Olofsson och Marcus Nilsson.

Efter 4.47 i andra perioden nätade Jesper Olofsson framspelad av Kyle Topping och Viktor Persson och kvitterade för Modo Hockey.

Gerry Fitzgerald gav laget ledningen tidigt i tredje perioden efter pass från Elton Hermansson och David Rundblad.

Modo Hockey punkterade matchen med ett 3–1-mål med 1.42 kvar att spela genom Sebastian Ohlsson på pass av Oscar Pettersson och Jacob Bengtsson. Ohlsson fullbordade därmed Modo Hockeys vändning.

Resultatet innebär att Modo Hockey ligger kvar på fjärde plats och Björklöven toppar tabellen.

Nästa motstånd för Modo Hockey är Mora. Björklöven tar sig an Oskarshamn hemma. Båda matcherna spelas måndag 5 januari 17.30.

Modo Hockey–Björklöven 3–1 (0–1, 1–0, 2–0)

Hockeyallsvenskan, Hägglunds Arena

Första perioden: 0–1 (18.45) Gustav Possler (Jacob Olofsson, Marcus Nilsson).

Andra perioden: 1–1 (24.47) Jesper Olofsson (Kyle Topping, Viktor Persson).

Tredje perioden: 2–1 (40.15) Gerry Fitzgerald (Elton Hermansson, David Rundblad), 3–1 (58.18) Sebastian Ohlsson (Oscar Pettersson, Jacob Bengtsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Modo Hockey: 4-0-1

Björklöven: 3-0-2

Nästa match:

Modo Hockey: Mora IK, borta, 5 januari 17.30

Björklöven: IK Oskarshamn, hemma, 5 januari 17.30