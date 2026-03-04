Mjölby vann första matchen i dramat mot Hanviken

Mjölby vann med 4–1 mot Hanviken

Alexander Tell matchvinnare för Mjölby

Alex Ek målskytt för Hanviken

Mjölby har tagit kommandot mot Hanviken i Hockeyettan Åttondelsfinal, södra, efter vinst hemma med 4–1 (1–0, 2–1, 1–0) i första matchen.

Mjölby–Hanviken – mål för mål

Andreas Nelly gjorde 1–0 till Mjölby efter 5.58 på passning från Philip Dimtrén.

Mjölby utökade ledningen genom Alexander Tell efter 7.37 i andra perioden.

Hanviken reducerade dock till 2–1 genom Alex Ek efter 8.13 av perioden.

Mjölby gjorde 3–1 genom Alexander Fredriksson efter 9.51.

17.56 in i tredje perioden nätade Mjölbys Adam Sikl framspelad av Alexander Tell och ökade ledningen.

Lagen möts igen på lördag 16.00.

Mjölby–Hanviken 4–1 (1–0, 2–1, 1–0)

Hockeyettan Åttondelsfinal, södra

Första perioden: 1–0 (5.58) Andreas Nelly (Philip Dimtrén).

Andra perioden: 2–0 (27.37) Alexander Tell (Alexander Fredriksson, Adam Lindblad), 2–1 (28.13) Alex Ek (Jacob Samuelsson, Adam Falk), 3–1 (29.51) Alexander Fredriksson (William Lagerqvist, Sebastian Lundman).

Tredje perioden: 4–1 (57.56) Adam Sikl (Alexander Tell).

Nästa match:

7 mars, 16.00, Hanviken–Mjölby