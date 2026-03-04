Mjölby vann första matchen i dramat mot Hanviken
Följ HockeySverige på
Google news
- Mjölby vann med 4–1 mot Hanviken
- Alexander Tell matchvinnare för Mjölby
- Alex Ek målskytt för Hanviken
Mjölby har tagit kommandot mot Hanviken i Hockeyettan Åttondelsfinal, södra, efter vinst hemma med 4–1 (1–0, 2–1, 1–0) i första matchen.
Mjölby–Hanviken – mål för mål
Andreas Nelly gjorde 1–0 till Mjölby efter 5.58 på passning från Philip Dimtrén.
Mjölby utökade ledningen genom Alexander Tell efter 7.37 i andra perioden.
Hanviken reducerade dock till 2–1 genom Alex Ek efter 8.13 av perioden.
Mjölby gjorde 3–1 genom Alexander Fredriksson efter 9.51.
17.56 in i tredje perioden nätade Mjölbys Adam Sikl framspelad av Alexander Tell och ökade ledningen.
Lagen möts igen på lördag 16.00.
Mjölby–Hanviken 4–1 (1–0, 2–1, 1–0)
Hockeyettan Åttondelsfinal, södra
Första perioden: 1–0 (5.58) Andreas Nelly (Philip Dimtrén).
Andra perioden: 2–0 (27.37) Alexander Tell (Alexander Fredriksson, Adam Lindblad), 2–1 (28.13) Alex Ek (Jacob Samuelsson, Adam Falk), 3–1 (29.51) Alexander Fredriksson (William Lagerqvist, Sebastian Lundman).
Tredje perioden: 4–1 (57.56) Adam Sikl (Alexander Tell).
Nästa match:
7 mars, 16.00, Hanviken–Mjölby
Den här artikeln handlar om: