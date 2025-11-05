Mjölby upp i topp efter trepoängare mot Järfälla

Mjölby-seger med 7–1 mot Järfälla

Mjölbys åttonde seger på de senaste nio matcherna

Wilhelm Hasselhuhn gjorde två mål för Mjölby

Tack vare 7–1 (1–0, 4–0, 2–1) borta mot Järfälla är Mjölby ny serieledare i hockeyettan södra. Laget ligger på samma poäng som tvåan Borås men toppar tabellen. Borås har dessutom en match mer spelad. Efter onsdagens match i Järfälla Ishall ligger Järfälla på 14:e plats.

– En tung förlust. Tycker vi gör en bra förstaperiod men tyvärr är det den andra som är för dålig för att vi ska kunna mäta oss mot Mjölby. I tredje orkar vi inte mobilisera tillräckligt med krafter, kommenterade Järfällas tränare Thomas Ahlperby.

Segern var Mjölbys åttonde på de senaste nio matcherna, och fjärde raka segern på bortaplan.

Wilhelm Hasselhuhn tvåmålsskytt för Mjölby

Mjölby tog ledningen efter 5.20 genom William Strand framspelad av David Bremer och Edvin Lundqvist. Även i andra perioden var Mjölby starkast och gick från 0–1 till 0–5 genom två mål av Wilhelm Hasselhuhn, ett mål av Arvid Pousette och ett mål av William Lagerqvist. Redan efter 40 sekunder i tredje perioden reducerade Järfälla till 1–5 genom Marcus Molin på pass av Jonathan Rodensjö och August Sandell. Fler mål än så blev det inte för Järfälla.

8.20 in i tredje perioden slog Adam Sikl till framspelad av Olle Henell och Arvid Pousette och ökade ledningen.

Efter 10.12 slog Philip Dimtrén till på pass av Sebastian Lundman och Edvin Lundqvist och ökade ledningen för Mjölby. Det fastställde slutresultatet till 1–7.

Adam Sikl och Philip Dimtrén gjorde båda ett mål och två assist för Mjölby.

Mjölby var på 16:e plats i tabellen för 27 dagar sedan, men har fått ett lyft.

När lagen möttes senast vann Mjölby HC med 6–0.

Nästa motstånd för Järfälla är Visby/Roma. Mjölby tar sig an Hanviken hemma. Båda matcherna spelas fredag 7 november 19.00.

Järfälla–Mjölby 1–7 (0–1, 0–4, 1–2)

Hockeyettan södra, Järfälla Ishall

Första perioden: 0–1 (5.20) William Strand (David Bremer, Edvin Lundqvist).

Andra perioden: 0–2 (23.37) Wilhelm Hasselhuhn (Adam Sikl, Philip Dimtrén), 0–3 (29.07) Wilhelm Hasselhuhn (Philip Dimtrén), 0–4 (34.50) Arvid Pousette (Adam Sikl), 0–5 (39.47) William Lagerqvist (Oscar Emvall, David Lindholm).

Tredje perioden: 1–5 (40.40) Marcus Molin (Jonathan Rodensjö, August Sandell), 1–6 (48.20) Adam Sikl (Olle Henell, Arvid Pousette), 1–7 (50.12) Philip Dimtrén (Sebastian Lundman, Edvin Lundqvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Järfälla: 0-1-4

Mjölby: 4-0-1

Nästa match:

Järfälla: Visby/Roma, borta, 7 november

Mjölby: Hanvikens SK, hemma, 7 november