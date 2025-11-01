Mjölby segrare hemma mot Nässjö

Mjölby vann med 9–5 mot Nässjö

Miliam Sjöö-Laisio matchvinnare för Mjölby

Andra raka segern för Mjölby

Mjölby vann mötet i U20 division 1 C syd herr på hemmaplan mot Nässjö, med 9–5 (3–3, 3–2, 3–0).

Det här var Mjölbys första nolla den här säsongen.

Mjölby–Nässjö – mål för mål

Första perioden slutade 3–3.

Mjölby gick med två raka mål i andra perioden upp i en 5–3-ledning innan Nässjö svarade och gick ikapp. Kvitteringen stod Noel Johansson för framspelad av Wilmer Bellander och Viktor Svanberg efter 18.49.

I slutminuterna var det dock Mjölby som tog greppet. Även i tredje perioden var det Mjölby som var vassast och gick från 6–5 till 9–5 genom mål av Olle Appelqvist, Anton Nyqvist och Leo Andersson.

Leo Andersson gjorde två mål för Mjölby och spelade dessutom fram till två mål, Anton Nyqvist stod för två mål och ett assist, Max Cedbro gjorde ett mål och två målgivande passningar och Philip Bågenklint gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål. Wilmer Bellander gjorde ett mål och spelade fram till två mål för Nässjö.

När lagen senast möttes vann Mjölby HC med 5–4 efter avgörande på straffar.

Nästa motstånd för Mjölby är Vita Hästen J20. Lagen möts lördag 8 november 13.00 i Stallet Norrköping. Nässjö tar sig an Dalen hemma tisdag 4 november 19.30.

Mjölby–Nässjö 9–5 (3–3, 3–2, 3–0)

U20 division 1 C syd herr, ProTrain Arena

Första perioden: 1–0 (0.39) Max Cedbro (Anton Nyqvist, Philip Bågenklint), 1–1 (1.11) Adam Rooth (Simon Ljungqvist), 1–2 (2.56) Wilmer Bellander (Viggo Svärd Sandelius, Hugo Friman), 2–2 (6.20) Philip Bågenklint (Max Cedbro, Harry Hallin), 2–3 (13.10) Viggo Svärd Sandelius (Hugo Friman, Wilmer Bellander), 3–3 (14.05) Olle Appelqvist (Leo Andersson, Noel Eriksson).

Andra perioden: 4–3 (27.36) Anton Nyqvist (Isak Axelsson, Elis Beurling), 5–3 (33.31) Leo Andersson (Olle Andersson, Miliam Sjöö-Laisio), 5–4 (34.25) Noel Johansson (Sigge Eriksson), 5–5 (38.49) Noel Johansson (Wilmer Bellander, Viktor Svanberg), 6–5 (39.38) Miliam Sjöö-Laisio.

Tredje perioden: 7–5 (48.58) Olle Appelqvist (Leo Andersson), 8–5 (54.00) Anton Nyqvist (Max Cedbro, Philip Bågenklint), 9–5 (54.42) Leo Andersson (Olle Andersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mjölby: 3-0-2

Nässjö: 2-0-3

Nästa match:

Mjölby: HC Vita Hästen, borta, 8 november

Nässjö: HC Dalen, hemma, 4 november