Mjölby segrade mot Borås i hockeyettan södra

Mjölby-seger med 5–3 mot Borås

William Strand avgjorde för Mjölby

Andra raka förlusten för Borås

Mjölby vann på hemmaplan mot Borås i hockeyettan södra. Matchen på onsdagen slutade 5–3 (1–0, 2–1, 2–2).

Mjölby–Borås – mål för mål

David Bremer gav Mjölby ledningen efter 18.24 efter pass från William Strand och Christoffer Rapp.

Borås kvitterade till 1–1 genom Pontus Netterberg i andra perioden.

Mjölby gjorde dock två snabba mål och gick från 1–1 till 3–1, målen av David Bremer och Adam Sikl.

Borås reducerade dock till 3–2 genom Alex Bryngelsson efter 8.40 av perioden.

Mjölby utökade ledningen på nytt genom William Strand efter 12.51 i tredje perioden och kom allt närmare segern.

Christian Lindberg reducerade dock för Borås med bara två minuter kvar att spela och gav matchen liv igen.

Mjölby kunde dock avgöra till 5–3 med 35 sekunder kvar av matchen genom Adam Sikl.

William Strand gjorde ett mål för Mjölby och två målgivande passningar.

Det här betyder att Mjölby nu ligger på sjätte plats i tabellen och Borås är på sjunde plats.

Lagen möts igen 25 februari i Borås Ishall.

Fredag 28 november 19.00 spelar Mjölby borta mot Tyringe. Borås möter Tranås hemma i Borås Ishall lördag 29 november 17.00.

Mjölby–Borås 5–3 (1–0, 2–1, 2–2)

Hockeyettan södra, ProTrain Arena

Första perioden: 1–0 (18.24) David Bremer (William Strand, Christoffer Rapp).

Andra perioden: 1–1 (30.02) Pontus Netterberg (Simon Ericsson, Kalle Bartholdsson), 2–1 (35.07) David Bremer (Christoffer Rapp, William Strand), 3–1 (39.57) Adam Sikl (Edvin Lundqvist, Olle Henell).

Tredje perioden: 3–2 (48.40) Alex Bryngelsson (William Svensson, Oscar Pantzare), 4–2 (52.51) William Strand (Alwin Rosén), 4–3 (58.16) Christian Lindberg (Kalle Bartholdsson, Emil Smedberg), 5–3 (59.25) Adam Sikl (Hannes Rydin Irebro, Andreas Nelly).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mjölby: 2-1-2

Borås: 3-0-2

Nästa match:

Mjölby: Tyringe SoSS, borta, 28 november

Borås: Tranås AIF, hemma, 29 november