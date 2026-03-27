Minnesota vann efter sent avgörande mot Florida

Minnesota vann med 3–2 mot Florida

Joel Eriksson Ek matchvinnare för Minnesota

Minnesota vann en målmässigt jämn match borta mot Florida i NHL på fredagen. Joel Eriksson Ek blev matchhjälte med sitt avgörande 3–2-mål med bara fem sekunder kvar av slutperioden. 2–3 (0–0, 0–2, 2–1) slutade matchen.

Den första perioden slutade mållös.

2.47 in i andra perioden spräckte Minnesota nollan genom Marcus Foligno på passning från Yakov Trenin och Jeff Petry. Efter 18.25 i andra perioden nätade Ryan Hartman och gjorde 0–2.

Florida reducerade och kvitterade till 2–2 genom Matthew Tkachuk och Aaron Ekblad i tredje perioden. Det sista målet kom med 1.13 kvar att spela.

Minnesota kunde dock avgöra till 2–3 med fem sekunder kvar av matchen genom Joel Eriksson Ek.

Lagens första möte för säsongen vann Florida med 4–3 efter förlängningsspel .

I nästa match, lördag 28 mars möter Florida NY Islanders borta i UBS Arena 18.00 medan Minnesota spelar borta mot Boston 22.00.

Florida–Minnesota 2–3 (0–0, 0–2, 2–1)

NHL, Amerant Bank Arena

Andra perioden: 0–1 (22.47) Marcus Foligno (Yakov Trenin, Jeff Petry), 0–2 (38.25) Ryan Hartman.

Tredje perioden: 1–2 (40.42) Matthew Tkachuk (Gustav Forsling, Sam Bennett), 2–2 (58.47) Aaron Ekblad (Niko Mikkola, Matthew Tkachuk), 2–3 (59.55) Joel Eriksson Ek (Brock Faber).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Florida: 2-0-3

Minnesota: 3-0-2

