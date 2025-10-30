Mikkel Eriksen tvåmålsskytt för Färjestad i segern mot Växjö

Färjestad-seger med 5–3 mot Växjö

Mikkel Eriksen gjorde två mål för Färjestad

Axel Jansson avgjorde för Färjestad

Färjestad vann mötet med Växjö borta med 5–3 (1–1, 3–1, 1–1) på torsdagen i U20 nationell södra.

Mikkel Eriksen med två mål för Färjestad

Första perioden var jämn. Färjestad inledde bäst och tog ledningen genom Gabriel Jansson efter 10.55, men Växjö kvitterade genom Max Isaksson i slutet av perioden. Färjestad gjorde 1–2 genom Mikkel Eriksen efter 9.01 i andra perioden.

Växjö gjorde 2–2 genom Ola Palme med 3.23 kvar att spela av perioden.

Färjestad gjorde dock två snabba mål och gick från 2–2 till 2–4, målen av Elias Eriksson och Axel Jansson. Färjestad ökade ledningen till 2–5, återigen genom Mikkel Eriksen efter 8.02 i tredje perioden.

Albin Laksonen reducerade förvisso men närmare än 3–5 kom inte Växjö. Färjestad tog därmed en stabil seger.

Färjestads Gabriel Jansson stod för tre poäng, varav ett mål och Mikkel Eriksen gjorde två mål och ett assist. Ola Palme gjorde ett mål och totalt tre poäng för Växjö.

Lagens första möte för säsongen vann Färjestads BK med 3–2.

Lördag 1 november möter Växjö Örebro Hockey U20 hemma 14.00 och Färjestad möter Frölunda borta 16.30.

Växjö–Färjestad 3–5 (1–1, 1–3, 1–1)

U20 nationell södra, Vida Arena

Första perioden: 0–1 (10.55) Gabriel Jansson (Mikkel Eriksen, Måns Gudmundsson), 1–1 (18.06) Max Isaksson (Rasmus Fredh, Ola Palme).

Andra perioden: 1–2 (29.01) Mikkel Eriksen (Malte Pihlström, Linus Loob Trygg), 2–2 (36.37) Ola Palme (Albin Laksonen, Melker Hof), 2–3 (37.38) Elias Eriksson (Gabriel Jansson), 2–4 (37.48) Axel Jansson (Gabriel Jansson, Victor Klockervold).

Tredje perioden: 2–5 (48.02) Mikkel Eriksen (Linus Loob Trygg, Elias Eriksson), 3–5 (54.51) Albin Laksonen (Olle Karlsson, Ola Palme).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Växjö: 2-1-2

Färjestad: 3-1-1

Nästa match:

Växjö: Örebro HK, hemma, 1 november

Färjestad: Frölunda, borta, 1 november