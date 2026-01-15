Melker Vidsäter i form när Oskarshamn vann mot Karlskrona

Oskarshamn vann med 4–2 mot Karlskrona

Melker Vidsäter med två mål för Oskarshamn

Tredje raka segern för Oskarshamn

Hemmalaget Oskarshamn tog hem de tre poängen efter seger mot Karlskrona i U18 regional syd vår. 4–2 (0–0, 3–0, 1–2) slutade torsdagens match.

– Stabil första period där de svajar mycket fram och tillbaka. I andra kliver vi in och får bra utdelning tidigt och gör efter det en riktigt bra andra period där vi får bra flyt i spelet och skapar mycket. Stänger ute Karlskrona bra i egen zon och får bra pucktempo i uppspelen vilket gör att vi har bra flyt i spelet, kommenterade Oskarshamns tränare Philip Elander.

Melker Vidsäter tvåmålsskytt för Oskarshamn

Den första perioden slutade mållös.

Oskarshamn stod för tre raka mål i början av andra perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 3.40.

Oskarshamn ökade ledningen till 4–0 genom Malte Gustavsson efter 0.49 i tredje perioden.

Olle Althini och Romeo Lerebäck reducerade förvisso men närmare än 4–2 kom inte Karlskrona. Oskarshamn tog därmed en stabil seger.

Både Oskarshamn och Karlskrona har nu nio poäng när Oskarshamn spelat tre matcher och Karlskrona fyra matcher.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Karlskrona HK vann de två första mötena. IK Oskarshamn vann senast lagen möttes.

I nästa match, söndag 18 januari möter Oskarshamn Mariestad borta i Mariehus Arena 12.00 medan Karlskrona spelar hemma mot Borås 15.30.

Oskarshamn–Karlskrona 4–2 (0–0, 3–0, 1–2)

U18 regional syd vår, Be-Ge Hockey Center

Andra perioden: 1–0 (20.27) Melker Vidsäter (Wille Nilsson, Noah Lundh), 2–0 (20.58) Noah Lundh (Emil Boberg, Dante Olheden), 3–0 (24.07) Melker Vidsäter.

Tredje perioden: 4–0 (40.49) Malte Gustavsson, 4–1 (56.42) Olle Althini, 4–2 (59.45) Romeo Lerebäck (Olle Willén).

Nästa match:

Oskarshamn: Mariestads BoIS HC, borta, 18 januari 12.00

Karlskrona: Borås HC, hemma, 18 januari 15.30