Melker Vidsäter het när Oskarshamn besegrade Vita Hästen

Oskarshamn vann med 5–1 mot Vita Hästen

Melker Vidsäter gjorde två mål för Oskarshamn

Wilhelm Olsson avgjorde för Oskarshamn

Bortalaget Oskarshamn tog hem de tre poängen efter seger mot Vita Hästen i U18 regional syd herr. 1–5 (0–2, 1–2, 0–1) slutade matchen på torsdagen.

Oskarshamns tränare Philip Elander:

– Gediget jobb från hela gruppen idag bäddar för seger. Vi kommer ut starkt från start och tar bra beslut med puck. Bra utdelning framåt samtidigt som vi är starka i egen zon och har bra målvaktsspel.

Melker Vidsäter tvåmålsskytt för Oskarshamn

Oskarshamn tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Oskarshamn ökade ledningen till 0–3, återigen genom Melker Vidsäter efter 1.07 i andra perioden.

Vita Hästen reducerade dock till 1–3 genom Milliam Dahlgren efter 10.11 av perioden.

Efter 15.11 ökade Oskarshamn på till 1–4 genom Hugo Andersson. 5.50 in i tredje perioden slog Emil Boberg till på pass av Malte Gustavsson och ökade ledningen.

Oskarshamns Melker Vidsäter stod för tre poäng, varav två mål.

Vita Hästen har en vinst och fyra förluster och 9–21 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Oskarshamn har två vinster och tre förluster och 15–15 i målskillnad.

Med en omgång kvar är Vita Hästen på elfte plats i tabellen medan Oskarshamn är på åttonde plats. Vita Hästen var sjua i tabellen för 30 dagar sedan, men har tappat sedan dess.

Söndag 19 oktober möter Vita Hästen Malmö borta 14.30 och Oskarshamn möter Frölunda hemma 14.00.

Vita Hästen–Oskarshamn 1–5 (0–2, 1–2, 0–1)

U18 regional syd herr, Himmelstalundshallen

Första perioden: 0–1 (12.24) Melker Vidsäter (Richárd Orgoványi, Emil Boberg), 0–2 (19.40) Wilhelm Olsson (Richárd Orgoványi, Melker Vidsäter).

Andra perioden: 0–3 (21.07) Melker Vidsäter (Casper Bjering Dahlén, Viktor Eddyson), 1–3 (30.11) Milliam Dahlgren (Karl Emvall, Eliam Heine-Hällborn), 1–4 (35.11) Hugo Andersson (William Vedin, Atro Piispanen).

Tredje perioden: 1–5 (45.50) Emil Boberg (Malte Gustavsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Vita Hästen: 1-1-3

Oskarshamn: 2-0-3

Nästa match:

Vita Hästen: IF Malmö Redhawks, borta, 19 oktober

Oskarshamn: Frölunda, hemma, 19 oktober