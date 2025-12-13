Matheus Adler i målform när Bäcken vann mot IF Troja-Ljungby

Bäcken vann med 5–3 mot IF Troja-Ljungby

Matheus Adler med två mål för Bäcken

Liam Tsoi avgjorde för Bäcken

Hemmalaget Bäcken tog hem de tre poängen efter seger mot IF Troja-Ljungby i U20 region syd herr. 5–3 (2–0, 1–1, 2–2) slutade matchen på lördagen.

Bäckens Matheus Adler tvåmålsskytt

Philippe Holm gjorde 1–0 till Bäcken efter tolv minuters spel efter förarbete av Liam Tsoi och Alvar Langenskiöld.

Laget gjorde 2–0 i slutsekunderna av första perioden när Matheus Adler hittade rätt efter förarbete från Liam Tsoi och Kevin Grahn Olsson.

Efter 6.10 i andra perioden nätade Linus Johansson på pass av Hugo Jansson och Jacob Samuelsson och reducerade åt IF Troja-Ljungby.

Bäckens Matheus Adler gjorde 3–1 efter 15.13 framspelad av Isak Sjöström och Philippe Holm.

6.27 in i tredje perioden fick Jacob Samuelsson utdelning på pass av Hugo Jansson och reducerade.

Efter 10.52 slog Linus Johansson till återigen framspelad av Jacob Samuelsson och Cyrus Van Brunschot och kvitterade för IF Troja-Ljungby.

12.58 in i perioden satte Liam Tsoi pucken på pass av Kevin Grahn Olsson och gav laget ledningen.

Bäcken punkterade matchen med ett 5–3-mål med sex sekunder kvar att spela genom Ville Westin. 5–3-målet blev matchens sista.

IF Troja-Ljungbys Jacob Samuelsson stod för tre poäng, varav ett mål. Liam Tsoi gjorde ett mål och totalt tre poäng för Bäcken.

Säsongens första möte lagen emellan vann Bäcken HC med 7–4.

Bäcken–IF Troja-Ljungby 5–3 (2–0, 1–1, 2–2)

U20 region syd herr, Marconihallen

Första perioden: 1–0 (12.06) Philippe Holm (Liam Tsoi, Alvar Langenskiöld), 2–0 (19.56) Matheus Adler (Liam Tsoi, Kevin Grahn Olsson).

Andra perioden: 2–1 (26.10) Linus Johansson (Hugo Jansson, Jacob Samuelsson), 3–1 (35.13) Matheus Adler (Isak Sjöström, Philippe Holm).

Tredje perioden: 3–2 (46.27) Jacob Samuelsson (Hugo Jansson), 3–3 (50.52) Linus Johansson (Jacob Samuelsson, Cyrus Van Brunschot), 4–3 (52.58) Liam Tsoi (Kevin Grahn Olsson), 5–3 (59.54) Ville Westin.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bäcken: 2-1-2

IF Troja-Ljungby: 2-0-3