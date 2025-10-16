Mason Appleton gjorde två mål för Detroit i segern mot Florida

Detroit vann med 4–1 mot Florida

Mason Appleton tvåmålsskytt för Detroit

Patrick Kane avgjorde för Detroit

Detroit vann mötet med Florida hemma med 4–1 (0–0, 2–1, 2–0) på torsdagen i NHL.

Mason Appleton med två mål för Detroit

Den första perioden slutade 0–0. Detroit startade andra perioden starkast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Mason Appleton och Patrick Kane innan Florida svarade och gjorde 2–1 genom Brad Marchand. Tredje perioden var länge mållös. Detroit gick från 2–1 till 4–1 genom två snabba mål på 1.34 i slutet av perioden av Mason Appleton och Michael Rasmussen.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Florida med 4–1.

Detroit tar sig an Tampa Bay i nästa match hemma lördag 18 oktober 01.00. Florida möter New Jersey borta fredag 17 oktober 01.00.

Detroit–Florida 4–1 (0–0, 2–1, 2–0)

NHL, Little Caesars Arena

Andra perioden: 1–0 (22.10) Mason Appleton (Dylan Larkin), 2–0 (29.36) Patrick Kane (Moritz Seider, Dylan Larkin), 2–1 (34.05) Brad Marchand (Anton Lundell).

Tredje perioden: 3–1 (58.08) Mason Appleton (Michael Rasmussen, Alex Debrincat), 4–1 (59.42) Michael Rasmussen (Alex Debrincat).

Nästa match:

Detroit: Tampa Bay Lightning, hemma, 18 oktober

Florida: New Jersey Devils, borta, 17 oktober