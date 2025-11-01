Mariestad vann toppmötet borta mot Ulricehamns IF/Nittorps IK

Mariestad segrade – 7–1 mot Ulricehamns IF/Nittorps IK

Mariestads tionde seger på de senaste tio matcherna

Ville Gustafsson gjorde fem mål för Mariestad

Två topplag möttes i U20 division 1 B syd herr under lördagen när Ulricehamns IF/Nittorps IK tog emot serieledande Mariestad. Mariestad vann matchen med 7–1 (3–0, 1–1, 3–0).

Mariestads tränare Douglas Lögdal om matchen:

– Varken vår bästa eller sämsta match, vi gör det som krävs idag. Men vi behöver bli lite obekvämare i anfallsspelet, främst framför mål:.

Snackisen var Ville Gustafsson – som gjorde hela fem av Mariestads mål.

Det här var tredje gången den här säsongen som Mariestad höll nollan.

Thure Ahl gjorde matchvinnande målet

Mariestad stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3. Ulricehamns IF/Nittorps IK reducerade dock till 1–3 genom Isac Nojonen tidigt i andra perioden av perioden.

Mariestad ökade ledningen till 1–4, återigen genom Ville Gustafsson efter 5.36. Mariestad fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–1. Målen i sista perioden gjordes av Ville Gustafsson, som gjorde tre mål.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Mariestads BoIS HC vunnit.

I nästa match möter Ulricehamns IF/Nittorps IK Skövde HC borta och Mariestad möter Grästorp hemma. Båda matcherna spelas tisdag 4 november 19.00.

Ulricehamns IF/Nittorps IK–Mariestad 1–7 (0–3, 1–1, 0–3)

U20 division 1 B syd herr, Lassalyckans Ishall

Första perioden: 0–1 (4.43) Alfred Ahlgren (Amandus Alt Almqvist, Ville Gustafsson), 0–2 (10.46) Thure Ahl (Stig Lindell, Liam Ekeroth), 0–3 (17.38) Ville Gustafsson (Alfred Ahlgren, Vilgot Andersson).

Andra perioden: 1–3 (22.57) Isac Nojonen (Erik Nilsson, Ture Gustavsson), 1–4 (25.36) Ville Gustafsson (Alfred Ahlgren, Wilmer Blom-Rotmark).

Tredje perioden: 1–5 (47.38) Ville Gustafsson (Thure Ahl, Alfred Ahlgren), 1–6 (48.02) Ville Gustafsson (Neo Willman, Vilgot Andersson), 1–7 (59.31) Ville Gustafsson (Neo Willman, Thure Ahl).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ulricehamns IF/Nittorps IK: 3-0-2

Mariestad: 5-0-0

Nästa match:

Ulricehamns IF/Nittorps IK: Skövde Hockey Club, borta, 4 november

Mariestad: Grästorps IK, hemma, 4 november