Mariestad utklassade Ulricehamns IF/Nittorps IK på bortaplan

Mariestad-seger med 6–0 mot Ulricehamns IF/Nittorps IK

Mariestads Ville Gustafsson tvåmålsskytt

Vilgot Andersson matchvinnare för Mariestad

Mariestad dominerade stort när laget vann på bortaplan mot Ulricehamns IF/Nittorps IK i U20 division 1 B syd herr med hela 6–0 (3–0, 1–0, 2–0).

Ville Gustafsson tvåmålsskytt för Mariestad

Mariestad stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3. Efter 5.03 i andra perioden nätade Ville Gustafsson, framspelad av Helmer Wallqvist och Neo Willman och gjorde 0–4. Mariestad fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–0. Målen i sista perioden gjordes av Ville Gustafsson och Leo Wallin.

Ville Gustafsson gjorde två mål för Mariestad och spelade fram till två mål och Helmer Wallqvist stod för tre poäng, varav ett mål.

I nästa match möter Ulricehamns IF/Nittorps IK Skövde HC borta och Mariestad möter Grästorp hemma. Båda matcherna spelas tisdag 23 september 19.00.

Ulricehamns IF/Nittorps IK–Mariestad 0–6 (0–3, 0–1, 0–2)

U20 division 1 B syd herr, Lassalyckans Ishall

Första perioden: 0–1 (7.29) Vilgot Andersson (Adrian Johnson), 0–2 (17.47) Alfred Ahlgren (Ville Gustafsson, Helmer Wallqvist), 0–3 (18.14) Helmer Wallqvist (Alfred Ahlgren, Ville Gustafsson).

Andra perioden: 0–4 (25.03) Ville Gustafsson (Helmer Wallqvist, Neo Willman).

Tredje perioden: 0–5 (43.20) Ville Gustafsson (Lukas Ottosson, Neo Willman), 0–6 (54.02) Leo Wallin (Wilmer Blom-Rotmark, Thure Ahl).

Nästa match:

Ulricehamns IF/Nittorps IK: Skövde Hockey Club, borta, 23 september

Mariestad: Grästorps IK, hemma, 23 september