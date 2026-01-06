Mariestad utklassade KRIF Hockey J20 – vann med 7–1

Mariestad vann med 7–1 mot KRIF Hockey J20

Mariestads femte seger på de senaste sex matcherna

Mariestads Leo Wallin tvåmålsskytt

Mariestad övertygade när laget vann på bortaplan mot KRIF Hockey J20 i U20 Juniorettan syd herr med hela 7–1 (4–0, 1–1, 2–0).

Segern var Mariestads femte på de senaste sex matcherna.

Alfred Ahlgren bakom Mariestads seger

Mariestad stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–4 på bara 6.26 i mitten av perioden.

Efter 5.50 i andra perioden slog Nico Berndt till framspelad av Anton Persson och gjorde 0–5.

KRIF Hockey J20:s Ludvig Huselius gjorde 1–5 efter 14.24 på pass av Anton Ottinger och Milton Andersén.

2.49 in i tredje perioden nätade Mariestads Leo Wallin återigen på pass av Amandus Alt Almqvist och Alfred Ahlgren och ökade ledningen.

Laget avslutade matchen med sitt 1–7-mål med elva sekunder kvar att spela genom Anton Persson på straff. Det fastställde slutresultatet till 1–7.

Alfred Ahlgren gjorde ett mål för Mariestad och spelade dessutom fram till två mål.

Resultatet innebär att KRIF Hockey J20 ligger kvar på sjunde plats och Mariestad på tredje plats i tabellen.

Lagen spelar mot varandra igen den 10 februari i Mariehus Arena.

KRIF Hockey J20 tar sig an Mörrums GoIS U20 i nästa match hemma lördag 10 januari 15.00. Mariestad möter samma dag 14.00 Vänersborg hemma.

KRIF Hockey J20–Mariestad 1–7 (0–4, 1–1, 0–2)

U20 Juniorettan syd herr, Soft Center Arena

Första perioden: 0–1 (12.14) Helmer Wallqvist (Hannes Olofsson), 0–2 (14.14) Alfred Ahlgren, 0–3 (17.20) Leo Wallin (Alfred Ahlgren, Theodor Ek), 0–4 (18.40) Vilgot Andersson (Helmer Wallqvist, Amandus Alt Almqvist).

Andra perioden: 0–5 (25.50) Nico Berndt (Anton Persson), 1–5 (34.24) Ludvig Huselius (Anton Ottinger, Milton Andersén).

Tredje perioden: 1–6 (42.49) Leo Wallin (Amandus Alt Almqvist, Alfred Ahlgren), 1–7 (59.49) Anton Persson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

KRIF Hockey J20: 2-0-3

Mariestad: 4-0-1

Nästa match:

KRIF Hockey J20: Mörrums GoIS IK, hemma, 10 januari 15.00

Mariestad: Vänersborgs HC, hemma, 10 januari 14.00