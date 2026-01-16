Mariestad tog klar seger mot Järfälla

Seger för Mariestad med 6–1 mot Järfälla

Mariestads åttonde seger på de senaste nio matcherna

Jeremias Lindewall gjorde två mål för Mariestad

Mariestad hade inga problem med Järfälla i hockeyettan södra och vann på hemmaplan med 6–1 (1–0, 3–0, 2–1).

Järfällas tränare Fredric Forslund tyckte till om matchen:

– Vi var förberedda på en snabb match med fysiskt spel. Tyvärr kommer vi inte in i den matchplanen och Mariestad är kraftfulla framåt. Vi har lägen i första periofen där vi kan förändra matchbilden, men lyckas inte sätta dit dem. Vi får skaka av oss detta och fortsätta jobba vidare.

Segern var Mariestads åttonde på de senaste nio matcherna, och femte raka segern på hemmaplan.

Robin Höglund gjorde matchvinnande målet

Mariestad började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 1.01 slog Wiggo Weinö till framspelad av Linus Lööf.

Även i andra perioden var Mariestad starkast och gick från 1–0 till 4–0 genom två mål av Jeremias Lindewall och ett mål av Robin Höglund.

Mariestad gjorde två snabba mål tidigt i tredje perioden och gick från 4–0 till 6–0, målen av Max Wennlund och Carl-Johan Gustavsson och punkterade matchen.

Hugo Frylén reducerade förvisso men närmare än 6–1 kom inte Järfälla. Mariestad tog därmed en stabil seger.

Mariestads nya tabellposition är sjunde plats medan Järfälla är på 18:e plats.

Lagen möts igen 28 februari i Järfälla Ishall.

Nästa motstånd för Mariestad är Tranås. Järfälla tar sig an Halmstad hemma. Båda matcherna spelas söndag 18 januari 16.00.

Mariestad–Järfälla 6–1 (1–0, 3–0, 2–1)

Hockeyettan södra, Mariehus Arena

Första perioden: 1–0 (1.01) Wiggo Weinö (Linus Lööf).

Andra perioden: 2–0 (25.06) Robin Höglund (Alex Fält), 3–0 (34.00) Jeremias Lindewall (Karl Umegård), 4–0 (37.25) Jeremias Lindewall (Max Wennlund, Manne Håkansson).

Tredje perioden: 5–0 (46.20) Max Wennlund (Samuel Eklund, Karl Umegård), 6–0 (46.46) Carl-Johan Gustavsson (Robin Höglund, André Astley Rydberg), 6–1 (51.20) Hugo Frylén (Neo Wahlbom).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mariestad: 4-0-1

Järfälla: 1-0-4

Nästa match:

Mariestad: Tranås AIF, hemma, 18 januari 16.00

Järfälla: Halmstad Hammers HC, hemma, 18 januari 16.00