Mariestad tog klar seger mot Dalen

Mariestad segrade – 8–3 mot Dalen

Olle Holmén avgjorde för Mariestad

Tredje raka segern för Mariestad

Mariestad fick rejäl utdelning när laget vann på bortaplan mot Dalen i U18 division 1 syd B herr med 8–3 (3–0, 3–1, 2–2).

Mariestads tränare Fredrik Ahlgren tyckte så här om matchen:

– Vi fick en riktigt bra start och går upp till 3–0. Sen fortsatte vi och gasa på vilken gav en komfortabel vinst. Tycker vi vårdar pucken på ett bra sätt och gör en del riktigt bra mål. Nu siktar vi på Tranås på söndag.

Dalen–Mariestad – mål för mål

Mariestad var starkast i första perioden som laget vann klart med 3–0.

Mariestad tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 0–4 efter 1.04 genom Olle Holmén och gick upp till 0–5 innan Dalen svarade.

I periodpausen hade Mariestad ledningen med 1–6. Tredje perioden slutade 2–2 och Mariestad vann matchen med 8–3.

Lucas Göthe gjorde två mål för Mariestad och spelade dessutom fram till ett mål.

Dalen har haft en tuff start på serien och är helt utan poäng efter tre spelade matcher. Mariestad har nio poäng.

Den 20 november spelar lagen mot varandra på nytt, i Mariehus Arena.

Söndag 19 oktober 14.00 möter Dalen Boro/Vetlanda J18 borta i Hydro Arena medan Mariestad spelar hemma mot Tranås J18.

Dalen–Mariestad 3–8 (0–3, 1–3, 2–2)

U18 division 1 syd B herr, Smedjehov

Första perioden: 0–1 (2.16) Lucas Göthe (Wilmer Kindbom, Oscar Odhagen), 0–2 (7.01) Emil Strömnes (Collin Eklund, Knut Karlsson), 0–3 (13.11) Emil Strömnes.

Andra perioden: 0–4 (21.04) Olle Holmén (Gustav Persson), 0–5 (22.39) Lukas Ottosson (Liam Lövgren Lennartsson, Wilmer Kindbom), 1–5 (32.30) Tim Carlström Kaya (Elias Lindström, Tamás Deák), 1–6 (35.35) Lucas Göthe (Måns Holm, Herman Johansson).

Tredje perioden: 1–7 (42.00) Arvid Wilson (Oscar Odhagen, Herman Johansson), 1–8 (44.24) Lukas Ottosson (Måns Holm, Lucas Göthe), 2–8 (49.16) Olle Almqvist (Tim Carlström Kaya, Eric Holmberg), 3–8 (52.57) Lukas Johansson (Lukas Johansson).

Nästa match:

Dalen: Boro/Vetlanda HC, borta, 19 oktober

Mariestad: Tranås AIF IF, hemma, 19 oktober