Mariestad tog ännu en seger – 8–3 mot Gisla/Nittorp

Mariestads sjätte seger på de senaste sju matcherna

Mariestads Knut Karlsson tvåmålsskytt

Amandus Alt Almqvist matchvinnare för Mariestad

Mariestad är svårslaget i U18 division 1 syd B herr. Mot Gisla/Nittorp på hemmaplan i Mariehus Arena på torsdagen blev det seger igen. Laget vann med 8–3 (0–1, 1–2, 7–0) och har nu fem segrar i rad.

– Vi gör en första och en andra period som inte är bra. Dålig energi och inställning som gör att vi ligger under inför tredje. Men grabbarna tog utmaningen och vinner sista med 7–0. En helt annan energi och inställning som vi ska ta med oss till nästa match, kommenterade Mariestads tränare Johan Eklund.

Sixten Bjurbäck gav Gisla/Nittorp ledningen efter 4.07 assisterad av Tom Colin och Ognjen Bubic.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 1–2 och ställningen efter två perioder var 1–3.

I tredje perioden var det i stället Mariestad som hade greppet. Laget vann perioden med hela 7–0 och matchen med 8–3.

Mariestads Amandus Alt Almqvist stod för ett mål och två assists.

Med två omgångar kvar är Mariestad i serieledning medan Gisla/Nittorp är på sjätte plats.

När lagen senast möttes vann Gislaveds SK/Nittorp IK med 6–3.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 30 november. Då möter Mariestad Boro/Vetlanda J18 i Mariehus Arena 14.00. Gisla/Nittorp tar sig an Dalen hemma 12.45.

Mariestad–Gisla/Nittorp 8–3 (0–1, 1–2, 7–0)

U18 division 1 syd B herr, Mariehus Arena

Första perioden: 0–1 (4.07) Sixten Bjurbäck (Tom Colin, Ognjen Bubic).

Andra perioden: 1–1 (35.16) Knut Karlsson (Lukas Ottosson), 1–2 (36.00) Sixten Bjurbäck (Christoffer Torell), 1–3 (38.54) Douglas Lindberg (Christoffer Torell, Liam Davidsson).

Tredje perioden: 2–3 (42.14) Lucas Göthe (Viggo Eklund, Adrian Johnson), 3–3 (47.14) Neo Willman (Olle Holmén, William Nyrén), 4–3 (47.46) Amandus Alt Almqvist (Adrian Johnson), 5–3 (48.19) William Nyrén (Gustav Persson, Olle Holmén), 6–3 (50.22) Knut Karlsson (Måns Holm, Amandus Alt Almqvist), 7–3 (58.20) Alfred Ahlgren (Lucas Göthe, Lukas Ottosson), 8–3 (58.58) Viggo Eklund (Alfred Ahlgren, Amandus Alt Almqvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mariestad: 5-0-0

Gisla/Nittorp: 2-0-3

Nästa match:

Mariestad: Boro/Vetlanda HC, hemma, 30 november

Gisla/Nittorp: HC Dalen, hemma, 30 november