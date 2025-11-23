Mariestad tar över serieledningen efter vinst mot Tranås J18

Mariestad vann med 5–4 mot Tranås J18

Mariestads femte seger på de senaste sex matcherna

Adrian Johnson med två mål för Mariestad

Mariestad kliver upp i topp av U18 division 1 syd B herr efter söndagens bortaseger mot Tranås J18 i toppmötet. Slutresultatet blev 4–5 (1–4, 1–0, 2–1), vilket innebär att Tranås J18 petades ner på andra plats i tabellen.

Mariestads tränare Johan Eklund om matchen:

– Vi gör väl ingen kanonmatch rent spelmässigt vi kändes lite spända och nervösa. Leda m 4–1 m två perioder kvar kan vara svårt framförallt när spelet inte riktigt stämmer. Men i tredje visar vi en jävla moral och kan trycka in 5–4 med två min kvar. Sen visa vi en härlig offervilja och lyckas hålla undan.

Lucas Göthe blev matchhjälte med sitt avgörande 5–4-mål 17.11 in i tredje perioden.

Det här innebär att Mariestad nu har fyra segrar i följd i U18 division 1 syd B herr.

Lucas Göthe gjorde avgörande målet

Mariestad dominerade i första perioden. Laget vann perioden klart med 4–1.

Efter 11.30 i andra perioden slog Elias Lindén till på pass av Vincent Sjöö-Laisio och Joel Johansson och reducerade åt Tranås J18.

Tranås J18 reducerade och kvitterade till 4–4 genom Isac Ek och Olle Gustafsson i tredje perioden.

Mariestad kunde dock avgöra till 4–5 med 2.49 kvar av matchen genom Lucas Göthe.

Vincent Sjöö-Laisio gjorde ett mål för Tranås J18 och två målgivande passningar.

Tranås J18 har två vinster och tre förluster och 29–19 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Lagens första möte för säsongen vann Tranås AIF IF med 4–3 efter straffläggning.

I nästa match möter Tranås J18 Dalen borta och Mariestad möter Gisla/Nittorp hemma. Båda matcherna spelas torsdag 27 november 19.00.

Tranås J18–Mariestad 4–5 (1–4, 1–0, 2–1)

U18 division 1 syd B herr, Tranås Åkeri Arena

Första perioden: 1–0 (0.32) Vincent Sjöö-Laisio, 1–1 (7.17) Viggo Eklund (Knut Karlsson), 1–2 (8.59) Adrian Johnson (Alfred Ahlgren, Lucas Göthe), 1–3 (10.10) Adrian Johnson (Alfred Ahlgren, Viggo Eklund), 1–4 (13.37) William Nyrén (Lukas Ottosson, Neo Willman).

Andra perioden: 2–4 (31.30) Elias Lindén (Vincent Sjöö-Laisio, Joel Johansson).

Tredje perioden: 3–4 (43.07) Isac Ek (Vincent Sjöö-Laisio, Elias Lindén), 4–4 (49.12) Olle Gustafsson (Elias Bodin), 4–5 (57.11) Lucas Göthe.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tranås J18: 2-0-3

Mariestad: 4-1-0

Nästa match:

Tranås J18: HC Dalen, borta, 27 november

Mariestad: Gislaveds SK/Nittorp IK, hemma, 27 november