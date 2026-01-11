Mariestad segrare borta mot Tyringe – Max Wennlund matchvinnare

Seger för Mariestad med 5–3 mot Tyringe

Mariestads sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Max Wennlund gjorde två mål för Mariestad

Mariestad besegrade Tyringe på bortaplan i söndagens match i hockeyettan södra. 3–5 (1–3, 2–1, 0–1) slutade matchen.

Segern var Mariestads sjunde på de senaste åtta matcherna.

André Astley Rydberg bakom Mariestads seger

Mariestad stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 6.07 i början av perioden.

Tyringe reducerade dock till 1–3 genom Erik Burwall efter 9.22.

Tyringe reducerade och kvitterade till 3–3 genom Sebastian Kjellen och Alexander Gunnarsson i andra perioden.

Mariestad gjorde 3–4 genom André Astley Rydberg efter 17.54.

5.26 in i tredje perioden slog Max Wennlund till på nytt på pass av Samuel Eklund och ökade ledningen. 3–5-målet blev matchens sista.

Max Wennlund gjorde två mål för Mariestad och två assist.

Det här betyder att Tyringe ligger på 17:e plats i tabellen och Mariestad är på nionde plats.

Lagens första möte för säsongen vann Mariestad med 4–2.

Lördag 17 januari 13.00 spelar Tyringe borta mot Mjölby. Mariestad möter Järfälla hemma i Mariehus Arena fredag 16 januari 19.00.

Tyringe–Mariestad 3–5 (1–3, 2–1, 0–1)

Hockeyettan södra, Tyrs Hov Sportcentra

Första perioden: 0–1 (2.53) Max Wennlund (Lukas Cederholm, Manne Håkansson), 0–2 (6.59) Jeremias Lindewall (Max Wennlund, Karl Umegård), 0–3 (9.00) Karl Umegård (Jeremias Lindewall, Max Wennlund), 1–3 (9.22) Erik Burwall (Teodor Forssander, Johan Höglund).

Andra perioden: 2–3 (25.47) Sebastian Kjellen (Arvid Kruukka, Ludwig Laband), 3–3 (33.07) Alexander Gunnarsson (Arvid Kruukka, Johan Höglund), 3–4 (37.54) André Astley Rydberg (Samuel Eklund, Anton Blomberg).

Tredje perioden: 3–5 (45.26) Max Wennlund (Samuel Eklund).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tyringe: 1-0-4

Mariestad: 4-0-1

Nästa match:

Tyringe: Mjölby HC, borta, 17 januari 13.00

Mariestad: Järfälla HC, hemma, 16 januari 19.00