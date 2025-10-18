Mariestad segrade i toppmötet – Helmer Wallqvist hjälte

Mariestad vann med 13–1 mot Alingsås

Mariestads åttonde seger på de senaste åtta matcherna

Helmer Wallqvist avgjorde för Mariestad

Mariestad tog emot Alingsås i lördagens toppmöte i U20 division 1 B syd herr. Och det slutade med seger för hemmalaget Mariestad, som besegrade Alingsås med 13–1 (4–0, 3–0, 6–1).

Riktigt bra var Thure Ahl, som stod för hela fyra mål för Mariestad.

Därmed har Mariestad vunnit åtta matcher i rad i U20 division 1 B syd herr.

Vänersborg nästa för Mariestad

Mariestad var vassast i första perioden. Laget vann perioden klart med 4–0.

Även i andra perioden var det Mariestad som var vassast och gick från 4–0 till 7–0 genom mål av Amandus Alt Almqvist, Nico Berndt och Thure Ahl. Mariestad vann också tredje perioden 6–1 och matchen med hela 13–1.

När lagen senast möttes vann Mariestads BoIS HC med 6–2.

Tisdag 21 oktober 19.30 möter Mariestad Vänersborg borta i Brätte Ishall medan Alingsås spelar hemma mot Ulricehamns IF/Nittorps IK.

Mariestad–Alingsås 13–1 (4–0, 3–0, 6–1)

U20 division 1 B syd herr, Mariehus Arena

Första perioden: 1–0 (2.57) Ville Gustafsson (Neo Willman, Helmer Wallqvist), 2–0 (14.26) Helmer Wallqvist (Ville Gustafsson), 3–0 (15.15) Thure Ahl (Helmer Wallqvist, Neo Willman), 4–0 (16.36) Ville Gustafsson (Vilgot Andersson, Helmer Wallqvist).

Andra perioden: 5–0 (20.35) Amandus Alt Almqvist (Vilgot Andersson, Ville Gustafsson), 6–0 (23.32) Nico Berndt (Ville Gustafsson), 7–0 (37.49) Thure Ahl (Helmer Wallqvist, Liam Ekeroth).

Tredje perioden: 8–0 (40.43) Thure Ahl (Vilgot Andersson), 9–0 (43.44) Liam Ekeroth (Hannes Olofsson, Stig Lindell), 10–0 (51.14) Olle Fjellman (Thure Ahl, Neo Willman), 11–0 (54.48) Thure Ahl (Liam Ekeroth), 12–0 (54.54) Ville Gustafsson (Vilgot Andersson), 13–0 (55.17) Ville Gustafsson (Vilgot Andersson), 13–1 (55.46) Viggo Bratland (Oliver Stålberg, Albin Löfving).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mariestad: 5-0-0

Alingsås: 2-0-3

Nästa match:

Mariestad: Vänersborgs HC, borta, 21 oktober

Alingsås: Ulricehamns IF/Nittorps IK, hemma, 21 oktober