Mariestad fortsätter vinna – 6–1 mot Ulricehamns IF/Nittorps IK

Mariestad vann med 6–1 mot Ulricehamns IF/Nittorps IK

Mariestads sjätte seger på de senaste sex matcherna

Helmer Wallqvist gjorde två mål för Mariestad

6–1 (3–0, 1–0, 2–1) blev resultatet när Mariestad och Ulricehamns IF/Nittorps IK möttes i Mariehus Arena på lördagen. I och med detta har Mariestad hela sex raka segrar i U20 division 1 B syd herr.

– Vi krigar på, allt klaffar inte. Målen gör vi när vi spelar som vi ska och i det tempot vi vill. Ny match på tisdag, kommenterade Mariestads tränare Douglas Lögdal.

Wilmer Blom-Rotmark blev matchvinnare

Mariestad stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0. Efter 9.27 i andra perioden slog Helmer Wallqvist till återigen på pass av Ville Gustafsson och Olle Holmén och gjorde 4–0. Edwin Stålhandske Möller reducerade för Ulricehamns IF/Nittorps IK tidigt i tredje perioden framspelad av Felix Claesson. Men mer än så orkade Ulricehamns IF/Nittorps IK inte med.

10.02 in i tredje perioden nätade Mariestads Melwin Nordberg framspelad av Scott Johnson och ökade ledningen.

Efter 15.20 nätade Ville Gustafsson framspelad av Helmer Wallqvist och ökade ledningen för Mariestad.

Mariestads Ville Gustafsson stod för ett mål och två assists och Helmer Wallqvist gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

När lagen möttes senast vann Mariestads BoIS HC med 6–0.

Mariestad tar sig an Grästorp i nästa match borta tisdag 14 oktober 19.30. Ulricehamns IF/Nittorps IK möter samma dag 19.00 Skövde HC hemma.

Mariestad–Ulricehamns IF/Nittorps IK 6–1 (3–0, 1–0, 2–1)

U20 division 1 B syd herr, Mariehus Arena

Första perioden: 1–0 (5.52) Helmer Wallqvist (Olle Holmén, Ville Gustafsson), 2–0 (12.28) Wilmer Blom-Rotmark (Amandus Alt Almqvist, Adrian Johnson), 3–0 (16.32) Viggo Eklund (Adrian Johnson, Collin Eklund).

Andra perioden: 4–0 (29.27) Helmer Wallqvist (Ville Gustafsson, Olle Holmén).

Tredje perioden: 4–1 (43.15) Edwin Stålhandske Möller (Felix Claesson), 5–1 (50.02) Melwin Nordberg (Scott Johnson), 6–1 (55.20) Ville Gustafsson (Helmer Wallqvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mariestad: 5-0-0

Ulricehamns IF/Nittorps IK: 2-0-3

Nästa match:

Mariestad: Grästorps IK, borta, 14 oktober

Ulricehamns IF/Nittorps IK: Skövde Hockey Club, hemma, 14 oktober