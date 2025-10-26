Malungs fina svit håller i sig efter 6–2 mot Avesta

Seger för Malung med 6–2 mot Avesta

Malungs fjärde seger på de senaste fem matcherna

Samuel Frisk Wesström matchvinnare för Malung

Malung är svårslaget i U18 division 1 västra B herr. Mot Avesta hemma i Malungs Ishall på söndagen blev det seger igen. Laget vann med 6–2 (1–1, 2–0, 3–1) och har nu fyra segrar i rad.

Malung–Avesta – mål för mål

Första perioden var jämn. Malung inledde bäst och tog ledningen genom Max Mörk efter 13.32, men Avesta kvitterade genom Victor Österberg bara tre minuter senare. I andra perioden var det Malung som var vassast och gick från 1–1 till 3–1 genom mål av Wilgot Kareliusson Borg och Samuel Frisk Wesström. Avesta reducerade dock till 3–2 genom Max Johansson efter 5.57 av perioden.

Malung stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 3–2 till 6–2 på bara 6.42. Malung tog därmed en klar seger.

Felix Ehrling och Artur Yanchalouski gjorde ett mål och två assist var för Malung.

Lagen spelar mot varandra igen den 7 december i Avestahallen.

Malung möter Borlänge Hockey 2 i nästa match borta torsdag 30 oktober 19.00. Avesta möter samma dag Falu J18 hemma.

Malung–Avesta 6–2 (1–1, 2–0, 3–1)

U18 division 1 västra B herr, Malungs Ishall

Första perioden: 1–0 (13.32) Max Mörk (Neo Jacobsson, Emil Fors), 1–1 (16.53) Victor Österberg (Ossian Segh Lidén, Willy Pettersson).

Andra perioden: 2–1 (24.20) Wilgot Kareliusson Borg (Felix Ehrling, Samuel Frisk Wesström), 3–1 (32.16) Samuel Frisk Wesström (Artur Yanchalouski).

Tredje perioden: 3–2 (45.57) Max Johansson, 4–2 (50.17) Artur Yanchalouski (Felix Ehrling, Wilgot Kareliusson Borg), 5–2 (56.41) Felix Ehrling (Samuel Frisk Wesström, Artur Yanchalouski), 6–2 (56.59) Ville Nygren (Neo Jacobsson, Linus Pelsholen).

Nästa match:

Malung: Borlänge HF 2, borta, 30 oktober

Avesta: Falu IF:1, hemma, 30 oktober