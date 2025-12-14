Malung vann toppmötet borta mot Ore

Arvid Uhr matchvinnare för Malung

Tre raka mål för Malung

Ores Edvin Fagerström tvåmålsskytt

Två topplag möttes i U18 division 1 västra B herr under söndagen när Ore tog emot serieledande Malung. Malung vann matchen med 5–4 (1–0, 3–3, 1–1).

Det var Malungs 15:e raka seger mot Ore.

Max Mörk tvåmålsskytt för Malung

Per Hammarbäck gav gästande Malung ledningen efter fem minuters spel efter pass från Perrin Wästhed Lindwall och Oliver Gunnarsson.

Andra perioden slutade 3–3 och ställningen efter två perioder var 3–4.

4.43 in i tredje perioden slog Arvid Uhr till framspelad av Max Mörk och ökade ledningen.

16.17 in i perioden fick Edvin Fagerström utdelning återigen på pass av Felix Ekvall och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Ore.

Malungs Max Mörk stod för tre poäng, varav två mål.

Ore har tre vinster och två förluster och 35–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Malung har fyra vinster och en förlust och 28–13 i målskillnad.

När lagen senast möttes vann Malungs IF med 9–1.

Ore–Malung 4–5 (0–1, 3–3, 1–1)

U18 division 1 västra B herr, Furudals Hockeycenter

Första perioden: 0–1 (5.18) Per Hammarbäck (Perrin Wästhed Lindwall, Oliver Gunnarsson).

Andra perioden: 1–1 (25.35) Edvin Fagerström (Ludvig Sultan), 2–1 (25.58) Linus Andersson (Dzeiss Kulikovs), 2–2 (28.43) Max Mörk (Linus Pelsholen, Neo Jacobsson), 2–3 (29.07) Ville Nygren (Arvid Fransson, Tyler Sjölin), 2–4 (31.25) Max Mörk (Theo Lindström, Linus Pelsholen), 3–4 (37.52) Felix Ekvall (Ludvig Sultan).

Tredje perioden: 3–5 (44.43) Arvid Uhr (Max Mörk), 4–5 (56.17) Edvin Fagerström (Felix Ekvall).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ore: 3-0-2

Malung: 4-0-1