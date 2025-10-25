Malung vände – med fyra raka mål i andra perioden

Malung vann med 6–5 mot Borlänge

Malung avgjorde efter 59.41.

Artur Yanchalouski med två mål för Malung

Hemmalaget Borlänge hade ledningen efter en period i matchen mot Malung. Men Malung öste på rejält i andra perioden där laget gjorde fyra raka mål. Till slut blev det hela 5–6 (2–1, 0–4, 3–1) i matchen i U20 region väst herr.

Alfred Thorén matchvinnare för Malung

Borlänge startade matchen starkast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Texas Östberg och Albin Daniels innan Malung svarade och gjorde 2–1 genom Artur Yanchalouski. Malung förde spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 0–4 och ställningen efter två perioder var 2–5.

Malung ökade ledningen till 2–6 genom Alfred Thorén efter 0.21 i tredje perioden.

Robin Strand, Alexander Eriksson och Leo Åström reducerade tre gånger om och skapade riktig nerv men närmare än 5–6 kom inte Borlänge.

Borlänge har tre vinster och två förluster och 23–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Malung har två vinster och tre förluster och 17–24 i målskillnad. Det här var Borlänges tredje uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Malungs tredje uddamålsseger.

När lagen senast möttes vann Malungs IF med 3–2.

Borlänge möter Grums i nästa match borta tisdag 28 oktober 19.00. Malung möter samma dag BIK Karlskoga J20 borta.

Borlänge–Malung 5–6 (2–1, 0–4, 3–1)

U20 region väst herr, Borlänge Ishall

Första perioden: 1–0 (5.20) Texas Östberg (Maxim Somorosky, Leo Åström), 2–0 (9.10) Albin Daniels (Alexander Eriksson, Melvin Lantz), 2–1 (10.03) Artur Yanchalouski (Felix Ehrling, Samuel Frisk Wesström).

Andra perioden: 2–2 (27.15) Arvid Nilsson (Hannes Eriksson, Ludvig Eljas), 2–3 (27.47) Arvid Läth (Arvid Nilsson, Ludvig Eljas), 2–4 (36.36) Gustav Estenstad (Tage Björnsson), 2–5 (38.12) Artur Yanchalouski (Ville Nygren, Felix Ehrling).

Tredje perioden: 2–6 (40.21) Alfred Thorén (Viktor Nylén), 3–6 (52.58) Robin Strand (Arvid Bäck, Adam Bjurell), 4–6 (58.17) Alexander Eriksson (Filip Eriksson), 5–6 (59.41) Leo Åström.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Borlänge: 3-0-2

Malung: 2-0-3

Nästa match:

Borlänge: Grums IK Hockey, borta, 28 oktober

Malung: BIK Karlskoga, borta, 28 oktober