Malung utklassade Orsa på bortaplan

Malung vann med 8–2 mot Orsa

Felix Ehrling gjorde två mål för Malung

Tredje raka segern för Malung

Malung dominerade stort när laget vann på bortaplan mot Orsa i U18 division 1 västra B herr med hela 8–2 (1–1, 1–1, 6–0).

Felix Ehrling tvåmålsskytt för Malung

Första perioden var jämn. Malung inledde bäst och tog ledningen genom Perrin Wästhed Lindwall efter 14.15, men Orsa kvitterade genom Wilhelm Jernberg bara två minuter senare. Orsa gjorde 2–1 genom Oscar Ytterbring efter 2.24 i andra perioden.

Malung gjorde 2–2 genom Samuel Frisk Wesström efter 9.01 av perioden. I tredje perioden var det Malung som spelade bäst och gick från 2–2 till 2–8 tack vare sex raka mål (! ), två mål av Felix Ehrling, ett mål av Arvid Halvarsson, ett mål av Neo Jacobsson, ett mål av Artur Yanchalouski och ett mål av Erik Ström.

Felix Ehrling gjorde två mål för Malung och spelade dessutom fram till två mål och Artur Yanchalouski stod för tre poäng, varav ett mål.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 4 december i Malungs Ishall.

I nästa match, söndag 26 oktober möter Orsa Falu J18 borta i Lugnets Ishall 17.45 medan Malung spelar hemma mot Avesta 16.00.

Orsa–Malung 2–8 (1–1, 1–1, 0–6)

U18 division 1 västra B herr, Orsa Ishall

Första perioden: 0–1 (14.15) Perrin Wästhed Lindwall (Vidar Wigander, Theo Lindström), 1–1 (16.53) Wilhelm Jernberg (Oscar Ytterbring, John Jernberg).

Andra perioden: 2–1 (22.24) Oscar Ytterbring (Wilhelm Jernberg, Max Johansson), 2–2 (29.01) Samuel Frisk Wesström (Felix Ehrling).

Tredje perioden: 2–3 (47.10) Felix Ehrling (Artur Yanchalouski, Emil Fors), 2–4 (51.41) Artur Yanchalouski (Linus Pelsholen, Ville Nygren), 2–5 (52.36) Neo Jacobsson (Linus Pelsholen), 2–6 (56.31) Felix Ehrling (Samuel Frisk Wesström), 2–7 (57.40) Arvid Halvarsson (Vidar Wigander, Pontus Oskarsson), 2–8 (59.06) Erik Ström (Artur Yanchalouski, Felix Ehrling).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Orsa: 4-0-1

Malung: 3-1-1

Nästa match:

Orsa: Falu IF:1, borta, 26 oktober

Malung: Avesta BK, hemma, 26 oktober