Malung utklassade Ludvika/Smedjebacken – vann med 8–2

Malung segrade – 8–2 mot Ludvika/Smedjebacken

Malungs nionde seger på de senaste tio matcherna

Elias Stridsberg matchvinnare för Malung

Malung övertygade när laget vann på hemmaplan mot Ludvika/Smedjebacken i U18 division 1 västra B herr med hela 8–2 (3–0, 0–1, 5–1).

Därmed har Malung vunnit nio matcher i rad i U18 division 1 västra B herr.

Falu J18 nästa för Malung

Malung stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0. Efter 12.03 i andra perioden slog Lucas Silvennoinen till framspelad av Edvin Forsman och reducerade åt Ludvika/Smedjebacken. Malung vann också tredje perioden 5–1 och matchen med hela 8–2.

Artur Yanchalouski gjorde ett mål för Malung och tre målgivande passningar och Felix Ehrling hade tre assists.

Malung imponerar med fem segrar och 43–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Ludvika/Smedjebacken har en vinst och fyra förluster och 19–33 i målskillnad.

Resultatet innebär att Malung fortsätter toppa tabellen och Ludvika/Smedjebacken ligger på åttonde plats i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Malungs IF med 6–2.

I nästa match möter Malung Falu J18 borta på söndag 30 november 11.45. Ludvika/Smedjebacken möter Ore onsdag 19 november 19.00 borta.

Malung–Ludvika/Smedjebacken 8–2 (3–0, 0–1, 5–1)

U18 division 1 västra B herr, Malungs Ishall

Första perioden: 1–0 (0.09) Samuel Frisk Wesström (Felix Ehrling, Artur Yanchalouski), 2–0 (6.01) Artur Yanchalouski (Felix Ehrling), 3–0 (14.12) Elias Stridsberg (Felix Ehrling, Artur Yanchalouski).

Andra perioden: 3–1 (32.03) Lucas Silvennoinen (Edvin Forsman).

Tredje perioden: 3–2 (41.51) Hannes Lind, 4–2 (45.13) Linus Pelsholen (Neo Jacobsson, Wilgot Kareliusson Borg), 5–2 (47.30) Ville Nygren, 6–2 (51.00) Ville Nygren (Theo Lindström, Wilgot Kareliusson Borg), 7–2 (55.39) Samuel Frisk Wesström (Artur Yanchalouski), 8–2 (57.27) Melker Johnsson (Max Mörk, Ville Eriksson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malung: 5-0-0

Ludvika/Smedjebacken: 1-0-4

Nästa match:

Malung: Falu IF:1, borta, 30 november

Ludvika/Smedjebacken: IFK Ore, borta, 19 november