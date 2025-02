Malung-seger med 2–1 efter förlängning

Alexander Ljung avgjorde för Malung

Tredje förlusten i följd för Strömsbro

Det var lika efter 60 minuter, men i förlängningen kunde till slut Malung avgöra den jämna matchen borta mot Strömsbro i J20 Region väst herr. Slutresultatet blev 1–2 (0–1, 1–0, 0–0, 0–1). Stor matchhjälte i förlängningen blev Alexander Ljung som stod för det avgörande målet.

När Malung och Strömsbro senast gjorde upp var Strömsbro klart bättre och vann med hela 6–0. Nu kom alltså revanschen för Malung.

Strömsbro–Malung – mål för mål

Malung tog ledningen efter 9.00, genom Philip Sundberg assisterad av Roman Shamsutov och Emil Niclasson. Efter 2.54 i andra perioden slog Henrik Fahlstedt till, på pass av Axel Kjerrman och Zacharias Jandrén och kvitterade för Strömsbro. Tredje perioden slutade mållös, och matchen fortsatte till förlängning. I förlängningen tog det 3.17 innan Malung avgjorde till 1–2. Stor matchhjälte blev Alexander Ljung, på pass av Hugo Augustsson.

Det här var Strömsbros åttonde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Malungs sjunde uddamålsseger.

J20 Region väst herr är nu färdigspelad. Strömsbro slutar på femte plats, och Malung på sjätte plats.

Det här var fjärde mötet mellan Strömsbro och Malung i J20 Region väst herr. Strömsbro IF har tagit två segrar före den här matchen. Malungs IF vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Strömsbro–Malung 1–2 (0–1, 1–0, 0–0, 0–1)

Första perioden: 0–1 (9.00) Philip Sundberg (Roman Shamsutov, Emil Niclasson).

Andra perioden: 1–1 (22.54) Henrik Fahlstedt (Axel Kjerrman, Zacharias Jandrén).

Förlängning: 1–2 (63.17) Alexander Ljung (Hugo Augustsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Strömsbro: 1-2-2

Malung: 2-0-3