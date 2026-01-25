Malte Liljegren tremålskytt i Nackas seger mot Värmdö

Nacka vann med 4–3 mot Värmdö

Nackas sjätte seger på de senaste sju matcherna

Malte Liljegren tremålsskytt för Nacka

Malte Liljegren stod för ett hattrick när Nacka besegrade Värmdö på bortaplan med 4–3 (1–1, 3–1, 0–1) i U18 regional öst fortsättning vår.

Det här innebär att Nacka nu har sex segrar i följd i U18 regional öst fortsättning vår.

Jonathan Forsström gjorde avgörande målet

Nacka tog ledningen efter 15 minuter genom Malte Liljegren assisterad av Noel Dourrouj och Jonathan Forsström. 1–1 kom efter 17.02 genom Alexander Borgström med assist av Love Lalinder.

Nacka hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 1–2 efter 5.47 genom Malte Liljegren och gick upp till 1–3 innan Värmdö svarade.

I periodpausen hade Nacka ledningen med 2–4.

Värmdö reducerade till 3–4 med 1.56 kvar att spela genom Alexander Nevala Karlman på passning från Lucas Asplund och Alexander Borgström. Men mer än så orkade Värmdö inte med.

Nackas Malte Liljegren stod för fyra poäng, varav tre mål.

Värmdö har tre vinster och två förluster och 22–25 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Lagen spelar mot varandra igen den 1 mars i Nacka Ishall.

Värmdö tar sig an Brinken i nästa match borta torsdag 29 januari 19.40. Nacka möter samma dag 19.45 Tumba borta.

Värmdö–Nacka 3–4 (1–1, 1–3, 1–0)

U18 regional öst fortsättning vår, Ekhallen

Första perioden: 0–1 (15.16) Malte Liljegren (Noel Dourrouj, Jonathan Forsström), 1–1 (17.02) Alexander Borgström (Love Lalinder).

Andra perioden: 1–2 (25.47) Malte Liljegren (Love Martiniussen, Hugo Mikaelsson), 1–3 (27.14) Malte Liljegren (Noel Andersson, Bailey Bascones), 2–3 (37.58) Lucas Asplund (David Svedlund, Alexander Nevala Karlman), 2–4 (39.56) Jonathan Forsström (Love Martiniussen, Malte Liljegren).

Tredje perioden: 3–4 (58.04) Alexander Nevala Karlman (Lucas Asplund, Alexander Borgström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Värmdö: 3-0-2

Nacka: 5-0-0

Nästa match:

Värmdö: Brinkens IF, borta, 29 januari 19.40

Nacka: IFK Tumba IK, borta, 29 januari 19.45