Målsnålt när Malmö vann mot Djurgården

Malmö vann med 1–0 mot Djurgården

Linus Öberg avgjorde för Malmö

Andra raka segern för Malmö

Malmö vann med matchens enda mål på bortaplan mot Djurgården i SHL. Målet gjorde Linus Öberg, i andra perioden.

Det här var fjärde gången den här säsongen som Malmö höll nollan.

I och med detta har Djurgården fyra förluster i rad.

Timrå IK nästa för Malmö

Djurgården har en vinst och fyra förluster och 7–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Malmö har tre vinster och två förluster och 13–14 i målskillnad.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Djurgården på tionde plats och Malmö på femte plats.

I nästa match möter Djurgården Rögle borta på torsdag 29 januari 19.00. Malmö möter Timrå IK tisdag 27 januari 19.00 borta.

Djurgården–Malmö 0–1 (0–0, 0–1, 0–0)

SHL, Hovet

Andra perioden: 0–1 (23.41) Linus Öberg (William Von Barnekow, Robin Hanzl).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 1-1-3

Malmö: 3-0-2

Nästa match:

Djurgården: Rögle BK, borta, 29 januari 19.00

Malmö: Timrå IK, borta, 27 januari 19.00