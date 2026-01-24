Målsnålt när Malmö vann mot Djurgården
Google news
- Malmö vann med 1–0 mot Djurgården
- Linus Öberg avgjorde för Malmö
- Andra raka segern för Malmö
Malmö vann med matchens enda mål på bortaplan mot Djurgården i SHL. Målet gjorde Linus Öberg, i andra perioden.
Det här var fjärde gången den här säsongen som Malmö höll nollan.
I och med detta har Djurgården fyra förluster i rad.
Timrå IK nästa för Malmö
Djurgården har en vinst och fyra förluster och 7–15 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Malmö har tre vinster och två förluster och 13–14 i målskillnad.
Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Djurgården på tionde plats och Malmö på femte plats.
I nästa match möter Djurgården Rögle borta på torsdag 29 januari 19.00. Malmö möter Timrå IK tisdag 27 januari 19.00 borta.
Djurgården–Malmö 0–1 (0–0, 0–1, 0–0)
SHL, Hovet
Andra perioden: 0–1 (23.41) Linus Öberg (William Von Barnekow, Robin Hanzl).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Djurgården: 1-1-3
Malmö: 3-0-2
Nästa match:
Djurgården: Rögle BK, borta, 29 januari 19.00
Malmö: Timrå IK, borta, 27 januari 19.00
