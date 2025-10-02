Malmös fina svit håller i sig efter 3–2 mot Örebro Hockey

Malmö vann med 3–2 mot Örebro Hockey

Malmös femte seger på de senaste sex matcherna

Thomas Berg Paulsen avgjorde för Malmö

3–2 (3–1, 0–1, 0–0) blev resultatet när Malmö och Örebro Hockey möttes i Malmö Arena på torsdagen. I och med detta har Malmö fem raka segrar i SHL.

Djurgården nästa för Malmö

Örebro Hockey tog ledningen i början av första perioden genom Milton Oscarson.

Malmö vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 0–1 till 3–1 i matchen inom bara 5.11. Efter 10.30 i andra perioden nätade David Quenneville, på pass av Patrik Karlkvist och Linus Arnesson och reducerade åt Örebro Hockey. Målet var David Quennevilles femte i SHL.

Tredje perioden blev mållös och Malmö höll i sin 3–2-ledning och vann.

Det här var Malmös tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Örebro Hockeys tredje uddamålsförlust.

För Malmö gör resultatet att laget nu ligger på fjärde plats i tabellen medan Örebro Hockey är på tolfte plats. Noteras kan att Malmö sedan den 19 september har avancerat tio placeringar i tabellen.

Lördag 4 oktober 15.15 möter Malmö Djurgården borta på Hovet medan Örebro Hockey spelar borta mot Rögle.

Malmö–Örebro Hockey 3–2 (3–1, 0–1, 0–0)

SHL, Malmö Arena

Första perioden: 0–1 (5.12) Milton Oscarson (Noah Steen), 1–1 (11.38) Lauri Pajuniemi (Robin Salo, Janne Kuokkanen), 2–1 (15.35) Linus Öberg (Robin Hanzl, Axel Sundberg), 3–1 (16.49) Thomas Berg Paulsen (Seth Barton, Eemil Viro).

Andra perioden: 3–2 (30.30) David Quenneville (Patrik Karlkvist, Linus Arnesson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Malmö: 5-0-0

Örebro Hockey: 1-1-3

Nästa match:

Malmö: Djurgårdens IF, borta, 4 oktober

Örebro Hockey: Rögle BK, borta, 4 oktober