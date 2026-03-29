Malmö vann – Skellefteå AIK:s avancemang inställt

Malmö-seger med 2–1 efter förlängning

Topi Niemelä avgjorde för Malmö

Oskar Vuollet nätade för Skellefteå AIK

Malmö vann hemma i Malmö Arena mot Skellefteå AIK med 2–1 (1–0, 0–1, 0–0, 1–0) efter förlängning i SM-kvartsfinalen. Därmed tog laget sista chansen att förlänga serien, som Skellefteå AIK nu leder med 3-1 i matcher.

Topi Niemelä stod för Malmös avgörande mål 7.33 in i fjärde perioden.

Inför matchen hade Malmö åtta raka förluster mot Skellefteå AIK.

Malmö–Skellefteå AIK – mål för mål

Robin Salo gjorde 1–0 till Malmö efter 18.07 efter förarbete av Petter Vesterheim och Robin Hanzl.

Efter 13.39 i andra perioden slog Oskar Vuollet till på pass av Max Krogdahl och Valter Lindberg och kvitterade för Skellefteå AIK.

I tredje perioden gjordes inga mål och matchen gick därmed till förlängning.

I förlängningen tog det 7.33 innan Malmö avgjorde till 2–1. Matchvinnare för hemmalaget blev Topi Niemelä, på pass av Linus Öberg och Robin Hanzl.

Malmö–Skellefteå AIK 2–1 (1–0, 0–1, 0–0, 1–0)

SM-kvartsfinalen, Malmö Arena

Första perioden: 1–0 (18.07) Robin Salo (Petter Vesterheim, Robin Hanzl).

Andra perioden: 1–1 (33.39) Oskar Vuollet (Max Krogdahl, Valter Lindberg).

Förlängning: 2–1 (67.33) Topi Niemelä (Linus Öberg, Robin Hanzl).

Ställning i serien: Malmö–Skellefteå AIK 1–3

Nästa match:

31 mars, 19.00, Skellefteå AIK–Malmö, i Skellefteå Kraft Arena