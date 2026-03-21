Malmö vann matchserien mot Djurgården

Malmö vann med 3–1 mot Djurgården

Axel Sundberg avgjorde för Malmö

Andra raka segern för Malmö

Efter seger på hemmaplan med 3–1 (0–0, 1–0, 2–1) har Malmö nu avgjort matchserien mot Djurgården i åttondelsfinalen i SM-slutspelet herr. Malmö vann serien med 2-1.

Malmö–Djurgården – mål för mål

Den första perioden slutade mållös.

Det var först 7.55 in i andra perioden som Malmö tog ledningen genom William Von Barnekow efter förarbete från Isac Nilsson och Eemil Viro.

Malmö gjorde två mål i tredje perioden och gick från 1–0 till 3–0, målen av Axel Sundberg och Joona Ikonen och punkterade matchen.

Djurgården reducerade dock till 3–1 genom Ludvig Rensfeldt när bara en minut återstod att spela och gjorde matchen spännande in i slutet.

Malmö är nu klart för SM-kvartsfinal.

Malmö–Djurgården 3–1 (0–0, 1–0, 2–1)

Åttondelsfinalen i SM-slutspelet herr

Andra perioden: 1–0 (27.55) William Von Barnekow (Isac Nilsson, Eemil Viro).

Tredje perioden: 2–0 (52.03) Axel Sundberg (Topi Niemelä, Robin Hanzl), 3–0 (57.08) Joona Ikonen, 3–1 (59.49) Ludvig Rensfeldt (Joey Laleggia, Philip Holm).

Slutresultat i serien: Malmö–Djurgården 2–1